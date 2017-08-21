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"Технодинамика" в 2017 году сэкономила более 2 млрд руб. благодаря импортозамещению

Экономика и бизнес
21 августа, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Холдинг занимается разработкой, производством и послепродажным обслуживанием систем воздушных судов

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Работы по импортозамещению позволили сэкономить холдингу "Технодинамика" более 2 млрд рублей в 2017 году. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор компании Игорь Насенков.

"По работе по импортозамещению мы произвели оптимизацию и унификацию, что позволило сэкономить и бюджетных средств, и средств "Технодинамики" практически более 2 млрд рублей", - сказал он.

Насенков отметил, что "Технодинамика" провела ревизию всех проектов и опытно-конструкторских работ на предмет их реализуемости и научно-технических заделов.

"Самое главное, на предмет того, есть ли рынок для нашей работы хотя бы в среднесрочной перспективе. В результате от части проектов мы отказались и бросили все свои силы на те системы, по которым мы выходим на рынок, по которым есть заказчики. К таким системам сегодня можно отнести системы пожарной защиты, системы кондиционирования воздуха для вертолетов, энергоснабжения, исполнительные механизмы, кислородные системы, авариестойкая топливная система", - сказал он.

"Технодинамика" занимается разработкой, производством и послепродажным обслуживанием систем и агрегатов воздушных судов. Холдинг производит комплектующие для 19 систем, которые составляют до 18% от стоимости любого воздушного судна, включая военную и продукцию двойного назначения.

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