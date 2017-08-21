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В Рязани в 2017 году начнут серийный выпуск станций для быстрой зарядки электромобилей

Экономика и бизнес
21 августа, 10:31 UTC+3 ТАСС

Электрозарядные станции постоянного тока позволяют зарядить аккумулятор электромобиля в течение 15-60 минут

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ТАСС, 21 августа. Государственный Рязанский приборный завод (входит в концерн "Радиоэлектронные технологии", КРЭТ) выпустит первую промышленную партию станций постоянного тока "Фора" ЭЗС-DC для быстрой зарядки электромобилей до конца 2017 года. Опытная эксплуатация экспериментального образца с августа успешно проходит в ПАО "МОЭСК" в подмосковном Солнечногорске, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе КРЭТ.

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"Выпуск первой промышленной партии станций быстрой зарядки ФОРА ЭЗС-DC запланирован в конце 2017 года. В настоящее время первая наша экспериментальная станция быстрой зарядки ФОРА ЭЗС-DC передана в ПАО "МОЭСК" для проведения опытной эксплуатации в г. Солнечногорске Московской области, и с 28 июня по 10 августа 2017 года произведено более 20 циклов зарядки электромобилей марок Mitsubishi i-MIEV, NISSAN Leaf, Tesla. Замечаний нет", - уточнили в пресс-службе.

Электрозарядные станции постоянного тока позволяют зарядить аккумулятор электромобиля в течение 15-60 минут, что примерно в 10 раз быстрее работы ЭЗС переменного тока, добавили в пресс-службе. "Они необходимы для оперативной подзарядки автомобиля в условиях ограниченного времени (быстро зарядился - быстро уехал). Именно поэтому их место установки - на шоссе, вдоль вылетных магистралей, на традиционных АЗС, на парковках аэро- и жд-вокзалов и пр.", - пояснили в КРЭТ.

Концерн также заинтересован в развитии внедрения как станций быстрой, так и медленной зарядки. В 2018 году предприятие планирует выпустить 200 станций для быстрой и 100 станций для медленной зарядки, поставки которых запланированы на внутренний рынок.

Государственный Рязанский приборный завод входит в концерн "Радиоэлектронные технологии" госкорпорации "Ростех" и из товаров гражданского назначения производит автомобильное, медицинское, сварочное оборудование, счетчики электрической энергии, оборудование оптических (лазерных) линий связи.

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