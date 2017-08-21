Сотрудники "КамАЗа" вышли из двухнедельного корпоративного отпуска

Регионы РФ хотят закрыть многомиллиардные долги за энергоресурсы за счет модернизации ЖКХЭкономика и бизнес 21 августа, 11:52
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей РоссииМеждународная панорама 21 августа, 11:52
Эсминец ВМС США John S. McCain и танкер Alnic MC. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 11:45
Лавров: Россия и Египет руководствуются общими целями на Ближнем ВостокеПолитика 21 августа, 11:45
Мосгорсуд отменил арест долей предприятий семьи экс-главы Марий ЭлПроисшествия 21 августа, 11:43
Школьная форма-хамелеон и кроссовки на 3D-принтере: как инновации изменят российскую модуЭкономика и бизнес 21 августа, 11:34
Путин освободил от должности первого замминистра юстиции Сергея ГерасимоваПолитика 21 августа, 11:33
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"Экономика и бизнес 21 августа, 11:30
Велогонщик Перкинс получил российский паспортСпорт 21 августа, 11:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники "КамАЗа" вышли на работу после после оплачиваемого двухнедельного отпуска, сообщила пресс-служба компании.
"Сотрудники ПАО "КамАЗ" приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного отпуска", - отмечается в сообщении.
Корпоративный отпуск на "КамАЗе" прошел в период с 7 по 20 августа. Это была вторая половина отдыха: первая часть отпуска сотрудников в этом году пришлась на 9-22 января. Практика единой даты отпуска для большей части персонала существует в компании с 2010 года. При этом традиционно в штатном режиме продолжают работать ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой и другой отчетности.
Корпоративный отпуск не распространяется и на подразделения, отвечающие за продажу автотехники. Эти работники отдыхают по специально разработанному графику отпусков.
Как ранее сообщал ТАСС, чистая прибыль "КамАЗа" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого полугодия выросла в 15,2 раза и составила 418,9 млн рублей. Выручка в отчетном периоде выросла на 36,2%, до 57,587 млрд рублей. ПАО "КамАЗ" - крупнейший производитель грузовиков и дизельных двигателей в России, расположен в Республике Татарстан. По объемам выпуска компания входит в топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей.