Сотрудники "КамАЗа" вышли из двухнедельного корпоративного отпуска

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники "КамАЗа" вышли на работу после после оплачиваемого двухнедельного отпуска, сообщила пресс-служба компании.

"Сотрудники ПАО "КамАЗ" приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного отпуска", - отмечается в сообщении.

Корпоративный отпуск на "КамАЗе" прошел в период с 7 по 20 августа. Это была вторая половина отдыха: первая часть отпуска сотрудников в этом году пришлась на 9-22 января. Практика единой даты отпуска для большей части персонала существует в компании с 2010 года. При этом традиционно в штатном режиме продолжают работать ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением бухгалтерской, налоговой и другой отчетности.

Корпоративный отпуск не распространяется и на подразделения, отвечающие за продажу автотехники. Эти работники отдыхают по специально разработанному графику отпусков.

Как ранее сообщал ТАСС, чистая прибыль "КамАЗа" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого полугодия выросла в 15,2 раза и составила 418,9 млн рублей. Выручка в отчетном периоде выросла на 36,2%, до 57,587 млрд рублей. ПАО "КамАЗ" - крупнейший производитель грузовиков и дизельных двигателей в России, расположен в Республике Татарстан. По объемам выпуска компания входит в топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей.