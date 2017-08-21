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Китай выразил протест в связи с новым расследованием США в сфере торговли

Экономика и бизнес
21 августа, 11:12 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 21, августа. /ТАСС

КНР расценивает действия американской стороны как "безответственные" и "субъективные"

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ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР выразило в понедельник "сильное недовольство" в связи с началом расследования по факту предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Председатель Комитета США по правительственной реформе и контролю Даррелл Исса, президент США Дональд Трамп, министр финансов Стивен Мнучин, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр торговли Уилбур Росс во время подписания меморандума

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"Американская сторона пренебрегла правилами ВТО", - говорится в документе и отмечается, что КНР расценивает эти действия как "безответственные" и "субъективные". "Китайская сторона в отношении односторонних, протекционистских действий США выражает сильное недовольство", - отмечается в сообщении.

"Мы настаиваем, чтобы американская сторона уважала реальное положение дел, учитывала чаяния деловых кругов об укреплении сотрудничества, уважала правила многосторонней торговли и соблюдала осторожность в своих действиях, - подчеркивается в документе. - Китай будет твердо отстаивать свои законные права и интересы".

Ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер официально инициировал расследование в отношении Китая в соответствии с разделом 301 Закона о торговле от 1974 года. Раздел 301 наделяет президента США правом принимать все надлежащие меры для борьбы с политикой или действиями другого государства, которые наносят урон американской торговле или идут вразрез с международными договоренностями.

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