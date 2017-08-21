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Под Петрозаводском открыли участок федеральной трассы Кола

Экономика и бизнес
21 августа, 11:35 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 21, августа. /ТАСС

Девятикилометровый участок открыт на три месяца раньше

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ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. /ТАСС/. Ведущий к городу Петрозаводску девятикилометровый участок федеральной трассы Кола был сдан на три месяца раньше после капитального ремонта. В церемонии открытия приняли участие министр транспорта России Максим Соколов и врио главы Карелии Артур Парфенчиков, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня открывается очень важный объект, которого ждали не только жители всей Карелии, ее столицы - Петрозаводска, но и многие, кто сюда приезжает в качестве туристов или по делам. Девятикилометровый участок превратился в современную трассу со светодиодным освещением. Это не единственная трасса в Карелии, которая находится в отличном состоянии", - сказал Соколов.

"От всех жителей Карелии я бы хотел поблагодарить строителей и дорожников, которые в кратчайшие сроки, на три месяца раньше запланированного, сделали нам такой прекрасный подарок. Дорога не только скоростная, но и безопасная", - отметил Парфенчиков.

Участок дороги, который находился в неудовлетворительном состоянии, был передан из региональной в федеральную собственность в декабре 2015 года и вошел в состав трассы Р-21 Кола. В октябре 2016 года на объекте начались строительно-монтажные работы. После капремонта значительно улучшились технические характеристики автодороги: вместо двух полос движения она имеет четыре полосы (по две в каждом направлении), на всем протяжении с двух сторон оборудовано искусственное освещение, для удобства пассажиров оборудованы три остановочных комплекса и др.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ФУК "Упрдор "Кола", стоимость объекта составила 1 млрд 38 млн рублей.

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