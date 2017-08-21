Total приобретет у датской Moeller-Maersk нефтегазовое подразделение за $7,45 млрд

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ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Датская Moeller-Maersk A/S заключила соглашение с французской нефтегазовой Total о продаже за $7,45 млрд своего нефтегазового бизнеса - Maersk Oil, следует из сообщения датской компании.
Moeller-Maersk получит 97,5 млн акций (3,76%) Total, оцениваемых в $4,95 млрд. Кроме того, французская компания примет на себя долговые обязательства в размере $2,5 млрд, которые Moeller-Maersk передаст в Maersk Oil, и погасит их в ходе сделки, либо сразу после ее закрытия.
Предполагается, что сделка будет закрыта в течение первого квартала 2018 года после получения разрешений от соответствующих госорганов Дании.
Добыча Maersk Oil в 2016 году оценивалась в 313 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (н.э.) в сутки. Добывающие активы сосредоточены в Дании, Великобритании, Норвегии, Казахстане, Мексиканском заливе и Алжире. Компания также ведет геологоразведку в странах Африки, Южной Америки и на Ближнем Востоке. Компания ведет деятельность с 1962 года.