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Россияне стали меньше искать спиннеры на AliExpress

Экономика и бизнес
21 августа, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

По итогам месяца вращающуюся игрушку в интернете искали более 800 тыс. раз

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© EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ставшая популярной этим летом игрушка спиннер все также вызывает у россиян интерес, однако ажиотаж вокруг устройства постепенно спадает, свидетельствуют данные запросов на китайской AliExpress, которые приводятся площадкой в совместном сообщении с сервисом "Яндекс.Деньги".

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Согласно данным, слово "спинер" и сейчас остается самым актуальным запросом пользователей на входящей в Alibaba интернет-площадке в России, но интерес к нему значительно сократился: число запросов со словом "спинер" снизилось на 70% по сравнению с серединой лета. Если сложить разные варианты написания названия товара, то по итогам месяца его искали более 800 тыс. раз, но по отдельности каждый поисковой запрос с упоминанием спиннера сократился на 60-70%.

Спиннер, получивший популярность в этом году, - это развлекательная вращающаяся игрушка, в центре которой находится металлический подшипник, а радиально расположены несколько крыльев (обычно их три).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила группе ученых и экспертов из разных научных организаций проверить популярную у детей и подростков игрушку на предмет безопасности для здоровья. В ведомстве также дали рекомендации по обращению с этой игрушкой.

Немаловажным фактором распространенности спиннера стала низкая цена. Спиннеры продают более 3 тыс. продавцов на AliExpress, цена игрушки начинается от 50 рублей. По информации AliExpress, Россия занимает второе место по объему рынка спиннеров, первое место - за США.

В июле в российской пресс-службе AliExpress сообщали ТАСС, что темпы роста интереса к этой игрушке постепенно снижаются, уже тогда число запросов по некоторым ключевым словам стало сокращаться. Тогда же в компании прогнозировали, что повышенный интерес к спиннерам сохранится с началом учебного года, однако к зиме тренд может пойти на спад.

Летний онлайн-шоппинг

В целом россияне потратили на китайских интернет- площадках этим летом в 3,4 раза больше, чем летом 2016 года, приводятся в сообщении данные "Яндекс.Денег". При этом количество покупок выросло в 3,5 раза, а покупателей стало в 2,8 раза больше.

Активнее всего россияне занимались онлайн-шоппингом в июле. По данным "Яндекс.Денег", за этот месяц россияне оплатили в китайских интернет-магазинах втрое больше покупок по сравнению с июлем 2016 года.

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