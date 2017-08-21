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Сайт выставки ЭКСПО-2017 в Астане подвергся масштабной хакерской атаке

Экономика и бизнес
21 августа, 13:16 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 21, августа. /ТАСС

Отмечается, что "злоумышленники попытались с помощью распределенной атаки с разных IP-адресов вывести из строя сервер"

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АСТАНА, 21 августа. /ТАСС/. Сайт международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, проходящей в Астане, 20 августа подвергся масштабной хакерской атаке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании "Астана Экспо-2017".

"20 августа после 23:00 по времени Астаны (20:00 мск - прим. ТАСС) была зафиксирована масштабная DDos-атака на сервер, где располагается сайт expo2017.astana.com. Злоумышленники попытались с помощью распределенной атаки с разных IP-адресов вывести из строя сервер, генерируя высокую нагрузку (более 20 тысяч запросов в секунду - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что благодаря слаженной работе технической службы работоспособность сервера была полностью восстановлена. "Все данные по DDos-атаке на сервер были направлены в специальные службы", - уточнили в "Астана Экспо-2017".

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В ней участвуют 115 государств и 22 международные организации.

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