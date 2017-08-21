Участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области станет платным с конца 2017 года

ТАСС, 21 августа. Участок трассы М-4 "Дон" протяженностью 28 км станет платным в четвертом квартале 2017 года.

Об этом ТАСС сообщили в понедельник пресс-службе ГК "Автодор".

"Мы сейчас говорим только об одном участке - с 1091-го до 1119-й км, который проходит через Ростовскую область, сейчас идет обустройство терминалов. Платный проезд будет введен в четвертом квартале этого года. Что касается участка в Краснодарском крае, платность там будет вводиться поэтапно, после проведения комплексного благоустройства дороги. О дате говорить пока преждевременно", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, правительство РФ приняло решение сделать платным проезд по двум участкам дороги Дон в Ростовской области и Краснодарском крае. Соответствующие распоряжения за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликованы в понедельник на сайте кабмина.

Согласно тексту документа, участок автомобильной дороги М-4 "Дон" 1091,6 км - 1119,5 км в Ростовской области будет использоваться на платной основе до 1 мая 2109 года в составе объединенного участка этой дороги 1091,6 км - 1195 км. Общая протяженность объединенного участка составит 103,38 км.

Еще одним распоряжением устанавливается, что участок автомобильной дороги М-4 "Дон" 1195 км - 1319 км в Краснодарском крае будет использоваться на платной основе до 1 мая 2109 года.