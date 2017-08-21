ФАС возбудила дело о картеле на торгах по поставке лекарств на сумму свыше 600 млн рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компаний "Фарм-проект" и "Веста Фарм" из-за сговора на торгах при поставках лекарств и медицинских изделий на сумму свыше 600 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Предполагается, что картель действовал на территории пяти российских субъектов в 2015-2016 годах.

"Фарм-проект" и "Веста Фарм" при совместном участии в аукционах заранее определяли их победителей и, создавая видимость конкуренции, допускали снижение начальной максимальной цены контракта в ходе торгов не более чем на 2,5%.

Также ответчиками по делу стали учреждения здравоохранения города Москвы: ГБУЗ "ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ № 68 ДЗМ", ГБУЗ "ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ". "ФАС России подозревает их в заключении с "Фарм-проектом" антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах", - говорится в сообщении.

ФАС по итогам 2016 года выявила более 70 картельных сговоров при закупках лекарств и средств медицинского назначения. Сумма заключенных с нарушениями контрактов составляет 12 млрд рублей, или 7,6% от всех региональных закупок лекарств в 2016 году.

Ранее начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев сообщал, что картелизация государственных закупок в сфере здравоохранения в России, по его мнению, достигает 50%.