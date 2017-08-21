Русский международный банк приостановил открытие счетов и привлечение новых депозитов

На Соловках планируют построить взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминалНовости партнеров 21 августа, 15:16
Компания Essar Oil Limited. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 15:12
Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозкахЭкономика и бизнес 21 августа, 15:07
Футболист турецкого "Газиантепспора" Тиам на правах аренды перешел в "Динамо"Спорт 21 августа, 15:06
"Швабе" завоевал пять медалей на чемпионате России по легкой атлетикеНовости партнеров 21 августа, 15:05
СМИ: часы Биг-Бена в последний раз пробили полдень перед реставрациейОбщество 21 августа, 14:56
Анатолий Антонов назначен послом России в СШАПолитика 21 августа, 14:55
Вратарь "Крыльев Советов" Лория перешел в "Анжи" на правах арендыСпорт 21 августа, 14:48
Мужчина сдал в московский ломбард чужую яхту за 15 млн рублейОбщество 21 августа, 14:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Русский международный банк в соответствии с требованиями Банка России временно приостановил открытие счетов и привлечение новых депозитов физлиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается на сайте банка.
"В результате ограничений и возникшего негативного информационного фона в СМИ банк получил значительное количество требований на изъятие денежных средств от клиентов. Это привело к резкому снижению объема ликвидности, в связи с чем выдача и переводы денежных средств в настоящее время ограничены", - пояснили в кредитной организации.
В настоящее время банк проводит соответствующие работы по устранению причин, которые привели к ограничениям.
По данным портала banki.ru, кредитная организация занимает 140-е место (23,9 млрд руб.) по активам среди российских банков.