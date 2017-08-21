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Русский международный банк приостановил открытие счетов и привлечение новых депозитов

Экономика и бизнес
21 августа, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Как уточнили в банке, граждане начали массово забирать деньги из-за "возникшего негативного информационного фона в СМИ"

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Русский международный банк в соответствии с требованиями Банка России временно приостановил открытие счетов и привлечение новых депозитов физлиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщается на сайте банка.

"В результате ограничений и возникшего негативного информационного фона в СМИ банк получил значительное количество требований на изъятие денежных средств от клиентов. Это привело к резкому снижению объема ликвидности, в связи с чем выдача и переводы денежных средств в настоящее время ограничены", - пояснили в кредитной организации.

В настоящее время банк проводит соответствующие работы по устранению причин, которые привели к ограничениям.

По данным портала banki.ru, кредитная организация занимает 140-е место (23,9 млрд руб.) по активам среди российских банков.

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