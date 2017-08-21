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Объем инвестиций в Оренбургской области вырос на 7% за первое полугодие

Экономика и бизнес
21 августа, 14:43 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 21, августа. /ТАСС

В реестре приоритетных в Оренбургской области находится 46 проектов общей стоимостью более 300 млрд рублей

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ОРЕНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в Оренбургской области составил за первое полугодие 2017 года более 58 млрд рублей - это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в понедельник губернатор региона Юрий Берг.

"Экономика Оренбуржья преодолела негативные тенденции последних лет и постепенно вступает в стадию стабильного роста. Одним из индикаторов, подтверждающих положительную тенденцию, становится объем инвестиций в основной капитал, который в первом полугодии текущего года составил 107% к аналогичному периоду прошлого года", - сказал Берг на областном заседании общественного совета по улучшению инвестиционного климата.

За первые шесть месяцев 2016 года объем инвестиций в Оренбургскую область составил 54,5 млрд рублей, в этом году - более 58 млрд рублей. По словам Берга, структура инвестиций постепенно меняется - на 33% снизился объем вложений в добычу полезных ископаемых, однако рост капиталовложений в 2,5 раза произошел в обрабатывающих производствах, в 3,7 раза - в строительстве, почти на 40% - в обеспечении электроэнергией.

В реестре приоритетных в Оренбургской области находится 46 проектов общей стоимостью более 300 млрд рублей. По мнению губернатора, одним из инструментов стимулирования инвесторов служит сформированная нормативно-правовая база, регламентирующая инвестиционную деятельность и предусматривающая меры государственной поддержки, среди которых предоставление пониженной ставки по налогу на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество и предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов.

"Последняя мера поддержки в 2017 году весьма востребована. Если в 2016 году ею воспользовалось одно предприятие, то в текущем уже рассмотрено и одобрено четыре заявки: одна в сфере сельского хозяйства и три - в социальной сфере (строительство школ и физкультурно- оздоровительного комплекса)", - сказал Берг, добавив, что в стадии рассмотрения еще одна заявка - по строительству в Бузулуке диализного центра.

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