Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозках

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Закон о присоединении России к Монреальской конвенции, которая унифицирует некоторые правила международных авиаперевозок, вступил в силу для РФ 21 августа. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Правила конвенции подразумевают существенное увеличение максимального размера компенсаций пассажирам и их родственникам за вред, причиненный во время полета. Участниками Монреальской конвенции являются более 130 государств.

Компенсации, определяемые в конвенции, привязаны к искусственному платежному средству - специальным правам заимствования (СПЗ). Согласно документу, в случае потери, повреждения и опоздания багажа полагается компенсация до 1131 СПЗ, или почти 95 тыс. рублей. За задержку рейса каждому пассажиру положена компенсация до 4694 СПЗ, или около 390 тыс. рублей. В случае гибели пассажира размер компенсации может составлять до 113 100 СПЗ, или более 9 млн рублей.

До вступления в силу закона о присоединении РФ к конвенции размер компенсации при утрате перевозчиком багажа не мог превышать 600 рублей за 1 кг (для багажа) и 11 тыс. рублей для ручной клади в случае, если стоимость багажа не может быть точно установлена. Компенсация за задержку рейса составляла 25 рублей за каждый час. Также размер компенсации в случае причинения вреда жизни и здоровью пассажира по действующему Воздушному кодексу России не может составлять более 2 млн рублей.

Курс СПЗ формируется на основе корзины из пяти валют: доллара, евро, иены юаня и фунта стерлингов и меняется ежедневно (на сегодняшний день стоимость 1 СПЗ составляет около 83,44 рублей).

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О присоединении Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок" 3 апреля 2017 года.