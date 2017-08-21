Резидент чукотской ТОР планирует отгрузить 200 тыс. тонн угля в Китай до конца навигации

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ТАСС, 21 августа. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Беринговский" компания "Берингопромуголь" планирует отгрузить 200 тыс. тонн угля в Китай до конца навигации 2017 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
"В конце июля компания "Берингопромуголь" завершила погрузку 40 тыс. тонн угля в балкер "Ахиллес". Твердое топливо отправлено в китайский порт Тайсанг. Стратегией Tigers Realm Coal изначально был заложен поиск крупных ресурсов коксующегося угля в максимальной близости к существующей или возможной к постройке портовой инфраструктуре", - приводят слова представителя компании в пресс-службе.
В 2013 году проект "Берингопромуголь" начался с геологоразведки и оценки запасов угля, уточнили в пресс-службе. За это время построили 40 км дороги, возвели офисные сооружения, профильные мастерские, смонтировали сертифицированную аналитическую лабораторию, а также реконструировали и ввели в эксплуатацию по временной схеме пункт пропуска в морском порту Беринговский. В декабре 2016 года был добыт первый уголь, а в июле 2017 года отправили первую экспортную партию угля в Китай.
ТОР "Беринговский" создана в Чукотском автономном округе Дальневосточного федерального округа РФ 21 августа 2015 года. В нее входят территории городского округа Анадырь и значительная часть Анадырского муниципального района. На этой территории находятся запасы ценных природных ресурсов, например, на морском побережье расположены месторождения каменного угля высокого качества.