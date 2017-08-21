ФАС получила ходатайство от "Яндекса" и Uber об объединении бизнесов онлайн-такси в РФ

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство "Яндекса" и Uber об объединении бизнесов онлайн-агрегации услуг такси в России. Как говорится в сообщении антимонопольного ведомства, ходатайство поступило 18 августа.
"18 августа 2017 года в Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство компаний "Яндекс" и Uber об объединении бизнесов в России", - говорится в сообщении ФАС.
В сообщении отмечается, что после завершения сделки потребителям будут доступны оба сервиса.
Кроме того, в результате сделки произойдет "увеличение проникновения сервисов онлайн заказа такси на территории РФ и расширение спектра инновационных решений в области логистики", полагают в ФАС.
ФАС рассмотрит ходатайство в течение 30 дней с правом продления еще на два месяца.
"Ходатайство будет рассмотрено в соответствии с установленным законом сроки - в течение 30 дней с даты получения ходатайства с правом продления еще на два месяца", - отмечается в сообщении ФАС.