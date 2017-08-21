Россети планируют вложить 2 млрд руб. в энергосистему Новгородской области в 2018 году

Клишина не будет пропускать зимний сезон и хочет выступить на ЧМ в БирмингемеСпорт 21 августа, 16:46
Три вертолета Росгвардии привлечены для тушения пожара в Ростове-на-ДонуПроисшествия 21 августа, 16:40
Ульяновские школы на 100% укомплектованы учебникамиНовости партнеров 21 августа, 16:36
Международное соглашение по ртути вступило в силуСоциальная ответственность 21 августа, 16:36
Жвачкин на встрече с Путиным назвал "фишечками" Томской области развитие науки и инновацийПолитика 21 августа, 16:33
На проспекте Нариманова в Ульяновске сделают "зеленую волну"Новости партнеров 21 августа, 16:33
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-ДонуПроисшествия 21 августа, 16:33
В Ростове-на-Дону из-за пожара ввели режим ЧСПроисшествия 21 августа, 16:31
Власти Карелии предложили передать в федеральную собственность дорогу до границы с ЕСТранспорт 21 августа, 16:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ШОЛОХОВО, 21 августа. /ТАСС/. ПАО "Россети" планируют вложить 2 млрд рублей в энергосистему Новгородской области в будущем году. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Бударгин.
"Мы увеличиваем инвестпрограмму на территории области. В этом году она составит 200 млн рублей, в следующем году - до 2 млрд рублей", - сказал он в ходе рабочей поездки в Новгородскую область.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, согласно инвестпрограмме, в Новгородской области будут построены четыре новых подстанции (в том числе, на платной трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург), а также будет реализован инновационный проект Smart Grid - "умные сети". Это автоматизированные каналы электроснабжения, работающие с использованием цифровых технологий, при которых у потребителя снижается вероятность аварий.
Ранее врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин уточнил, что "умные сети" появятся в Валдайском и Боровичском районах области, чтобы апробировать потребление электроэнергии по модернизированным сетям населением и промышленными предприятиями.
ПАО "Россети" - оператор энергетических сетей в России - одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, владеющая и управляющая своими дочерними и зависимыми обществами - МРСК и ФСК ЕЭС. Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 751 ГВА.