Россети планируют вложить 2 млрд руб. в энергосистему Новгородской области в 2018 году

ШОЛОХОВО, 21 августа. /ТАСС/. ПАО "Россети" планируют вложить 2 млрд рублей в энергосистему Новгородской области в будущем году. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор компании Олег Бударгин.

"Мы увеличиваем инвестпрограмму на территории области. В этом году она составит 200 млн рублей, в следующем году - до 2 млрд рублей", - сказал он в ходе рабочей поездки в Новгородскую область.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, согласно инвестпрограмме, в Новгородской области будут построены четыре новых подстанции (в том числе, на платной трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург), а также будет реализован инновационный проект Smart Grid - "умные сети". Это автоматизированные каналы электроснабжения, работающие с использованием цифровых технологий, при которых у потребителя снижается вероятность аварий.

Ранее врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин уточнил, что "умные сети" появятся в Валдайском и Боровичском районах области, чтобы апробировать потребление электроэнергии по модернизированным сетям населением и промышленными предприятиями.

ПАО "Россети" - оператор энергетических сетей в России - одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, владеющая и управляющая своими дочерними и зависимыми обществами - МРСК и ФСК ЕЭС. Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 751 ГВА.