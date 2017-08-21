Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвестор свободного порта Владивосток откроет дилерский центр Harley-Davidson в Приморье

Экономика и бизнес
21 августа, 16:28 UTC+3 ТАСС

Центр планируют ввести в эксплуатацию в сентябре - октябре 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 августа. Научно-производственное предприятие "Эксперимент", являющееся инвестором свободного порта Владивосток, откроет официальный дилерский центр мототехники Harley-Davidson в городе Артем Приморского края, в проект планируется инвестировать 69 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"Компания подписала официальное дилерское соглашения с Harley-Davidson [американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Motor Company] и готова реализовать уникальный проект на территории свободного порта Владивосток. Решение о получении статуса резидента СПВ [свободного порта Владивосток] принято в связи с тем, что осуществление такого глобального проекта без поддержки государства реализовать довольно затруднительно, поэтому надеемся на налоговые каникулы в ближайшее время", - цитируют в пресс-службе гендиректора компании "Эксперимент" Игоря Алексеенко.

Как уточнили в пресс-службе, центр планируют ввести в эксплуатацию в сентябре - октябре 2017 года. Он станет единственным официальным представительством компании Harley-Davidson на Дальнем Востоке. На территории центра создадут тренировочную площадку, парковую зону, стоянку для авто- и мототехники.

Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" вступил в силу 12 октября 2015 года, режим свободного порта, предполагающий особое таможенное и налоговое регулирование, распространен на территорию Чукотского автономного округа, Сахалинской области, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев. Статус резидента свободного порта Владивосток получили 276 компаний с общим объемом капиталовложений более 325 млрд рублей, планируется создать более 29 тыс. рабочих мест. Уже реализовано 10 инвестпроектов, на стадии строительно- монтажных работ 26 объектов, на стадии проектирования 21 объект. В 2017 году в свободном порту планируются к запуску 45 предприятий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Развитие Дальнего Востока
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
2
В Ростове-на-Дону пожар охватил 12 домов
3
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
6
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
7
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
Темы дня
Новости партнеров
Реклама