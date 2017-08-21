Инвестор свободного порта Владивосток откроет дилерский центр Harley-Davidson в Приморье

ТАСС, 21 августа. Научно-производственное предприятие "Эксперимент", являющееся инвестором свободного порта Владивосток, откроет официальный дилерский центр мототехники Harley-Davidson в городе Артем Приморского края, в проект планируется инвестировать 69 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

"Компания подписала официальное дилерское соглашения с Harley-Davidson [американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Motor Company] и готова реализовать уникальный проект на территории свободного порта Владивосток. Решение о получении статуса резидента СПВ [свободного порта Владивосток] принято в связи с тем, что осуществление такого глобального проекта без поддержки государства реализовать довольно затруднительно, поэтому надеемся на налоговые каникулы в ближайшее время", - цитируют в пресс-службе гендиректора компании "Эксперимент" Игоря Алексеенко.

Как уточнили в пресс-службе, центр планируют ввести в эксплуатацию в сентябре - октябре 2017 года. Он станет единственным официальным представительством компании Harley-Davidson на Дальнем Востоке. На территории центра создадут тренировочную площадку, парковую зону, стоянку для авто- и мототехники.

Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" вступил в силу 12 октября 2015 года, режим свободного порта, предполагающий особое таможенное и налоговое регулирование, распространен на территорию Чукотского автономного округа, Сахалинской области, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев. Статус резидента свободного порта Владивосток получили 276 компаний с общим объемом капиталовложений более 325 млрд рублей, планируется создать более 29 тыс. рабочих мест. Уже реализовано 10 инвестпроектов, на стадии строительно- монтажных работ 26 объектов, на стадии проектирования 21 объект. В 2017 году в свободном порту планируются к запуску 45 предприятий.