Инвесторы построят в Рязанской области четыре импортозамещающих производства

Премьеру фильма "Матильда" перенесли на конец октябряКультура 21 августа, 18:08
CAS оставил в силе пожизненное отстранение бывшего главы ВФЛА БалахничеваСпорт 21 августа, 18:03
Скрынник: Иркутск сможет принять ЧМ-2020 по бенди, если даст гарантии строительства ареныСпорт 21 августа, 18:00
СМИ: полиция застрелила мужчину с поясом смертника неподалеку от БарселоныМеждународная панорама 21 августа, 17:57
СМИ: задержан устроитель теракта в БарселонеМеждународная панорама 21 августа, 17:42
Все смешалось в Белом доме: перестановки в администрации ТрампаМеждународная панорама 21 августа, 17:40
Умер британский писатель-фантаст Брайан ОлдиссКультура 21 августа, 17:33
Пассажиропоток аэропорта Рига в январе-июле 2017 г. вырос на 10%Транспорт 21 августа, 17:28
Тренер: ЧМ в Бирмингеме станет для легкоатлетки Ласицкене главным стартом зимнего сезонаСпорт 21 августа, 17:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 августа. Соглашения о создании на территории Рязанской области четырех импортозамещающих производств с общим объемом инвестиций около 25 млрд рублей подписали в понедельник врио губернатора региона Николай Любимов и руководители компаний "Фармимэкс", "Эко-Золопродукт. Инвест", "Самотлор-НН", "Рязанские овощи".
"Для нас очень важно, что все эти проекты, с общим объемом инвестиций около 25 млрд. рублей, направлены на импортозамещение. И, самое главное, с их стартом в регионе откроется 1370 новых рабочих мест, в том числе, высокотехнологичных, где свои силы и знания сможет применить рязанская молодежь", - отметил Любимов.
Самым крупным из подписанных соглашений предусмотрено строительство тепличного комплекса "Рязанские овощи" на территории Рыбновского района. Как подчеркнул Николай Любимов, уже в 2018 году тепличный комплекс войдет в инвестпрограмму "МРСК Центра и Приволжья".
"Проект включает в себя строительство теплиц общей площадью 46 га, с капитальными затратами по проекту 12 млрд рублей и созданием 600 рабочих мест", - пояснили ТАСС в правительстве региона.
Кроме того, в Пронском районе планируется построить завод по производству сельхозтехники. Ведущий отечественный производитель спецавтотранспорта, промышленная группа "Самотлор-НН" собирается наладить производство тракторов и навесного оборудования.
"Общий объем капитальных затрат по проекту - 2,1 млрд рублей, завод позволит создать 400 рабочих мест", - уточнили ТАСС в Минпечати региона.
Присутствие в регионе расширит крупный производитель фармпрепаратов "Фармимэкс". В настоящее время в состав компании входит рязанский завод "Скопинфарм", на котором в 2016 году был реализован инвестиционный проект по созданию производства полного цикла твердых лекарственных препаратов противовоспалительного и антимикробного действия.
В 2018 году "Фармимэкс" планирует реализовать еще один инвестпроект стоимостью порядка 6 млрд рублей и начать строительство завода полного цикла по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов из плазмы крови человека, который позволит открыть 250 новых рабочих мест.
Также врио губернатора Рязанской области озвучил сегодня планы по строительству Акишинского известкового комбината и технического перевооружения карьеров в Касимовском районе Рязанской области. В проект будет вложено капитальными затратами по проекту 5,5 млрд рублей и созданием 120 рабочих мест. Инвестором выступила компания "Эко-Золопродукт. Инвест".
"Привлечение инвестиций в регион - это одна из основных задач сегодняшнего дня, и мне очень приятно, что такие серьезные компании приходят в Рязанскую область. Со своей стороны, и я прошу своих коллег оказывать наибольшую поддержку всем этим компаниям для того, чтобы они чувствовали здесь себя действительно очень комфортно", - подчеркнул Любимов.
Как ранее сообщил на пресс-конференции в ТАСС врио губернатора, в 2016 году в регион было привлечено 196 млрд рублей инвестиций. В ходе выступления перед правительством Рязанской области, Любимов отметил, что в течение трех лет субъект должен в три раза увеличить приток инвестиций.
По данным регионального правительства, в I квартале 2017 объем инвестиций в основной капитал, привлеченных в регион, составил 10,9 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в соответствующем периоде 2016 года.