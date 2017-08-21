Инвесторы построят в Рязанской области четыре импортозамещающих производства

ТАСС, 21 августа. Соглашения о создании на территории Рязанской области четырех импортозамещающих производств с общим объемом инвестиций около 25 млрд рублей подписали в понедельник врио губернатора региона Николай Любимов и руководители компаний "Фармимэкс", "Эко-Золопродукт. Инвест", "Самотлор-НН", "Рязанские овощи".

"Для нас очень важно, что все эти проекты, с общим объемом инвестиций около 25 млрд. рублей, направлены на импортозамещение. И, самое главное, с их стартом в регионе откроется 1370 новых рабочих мест, в том числе, высокотехнологичных, где свои силы и знания сможет применить рязанская молодежь", - отметил Любимов.

Тепличный комплекс за 12 млрд рублей

Самым крупным из подписанных соглашений предусмотрено строительство тепличного комплекса "Рязанские овощи" на территории Рыбновского района. Как подчеркнул Николай Любимов, уже в 2018 году тепличный комплекс войдет в инвестпрограмму "МРСК Центра и Приволжья".

"Проект включает в себя строительство теплиц общей площадью 46 га, с капитальными затратами по проекту 12 млрд рублей и созданием 600 рабочих мест", - пояснили ТАСС в правительстве региона.

Кроме того, в Пронском районе планируется построить завод по производству сельхозтехники. Ведущий отечественный производитель спецавтотранспорта, промышленная группа "Самотлор-НН" собирается наладить производство тракторов и навесного оборудования.

"Общий объем капитальных затрат по проекту - 2,1 млрд рублей, завод позволит создать 400 рабочих мест", - уточнили ТАСС в Минпечати региона.

Известковый комбинат и препараты крови

Присутствие в регионе расширит крупный производитель фармпрепаратов "Фармимэкс". В настоящее время в состав компании входит рязанский завод "Скопинфарм", на котором в 2016 году был реализован инвестиционный проект по созданию производства полного цикла твердых лекарственных препаратов противовоспалительного и антимикробного действия.

В 2018 году "Фармимэкс" планирует реализовать еще один инвестпроект стоимостью порядка 6 млрд рублей и начать строительство завода полного цикла по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов из плазмы крови человека, который позволит открыть 250 новых рабочих мест.

Также врио губернатора Рязанской области озвучил сегодня планы по строительству Акишинского известкового комбината и технического перевооружения карьеров в Касимовском районе Рязанской области. В проект будет вложено капитальными затратами по проекту 5,5 млрд рублей и созданием 120 рабочих мест. Инвестором выступила компания "Эко-Золопродукт. Инвест".

Всесторонняя поддержка на местах

"Привлечение инвестиций в регион - это одна из основных задач сегодняшнего дня, и мне очень приятно, что такие серьезные компании приходят в Рязанскую область. Со своей стороны, и я прошу своих коллег оказывать наибольшую поддержку всем этим компаниям для того, чтобы они чувствовали здесь себя действительно очень комфортно", - подчеркнул Любимов.

Как ранее сообщил на пресс-конференции в ТАСС врио губернатора, в 2016 году в регион было привлечено 196 млрд рублей инвестиций. В ходе выступления перед правительством Рязанской области, Любимов отметил, что в течение трех лет субъект должен в три раза увеличить приток инвестиций.

По данным регионального правительства, в I квартале 2017 объем инвестиций в основной капитал, привлеченных в регион, составил 10,9 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в соответствующем периоде 2016 года.