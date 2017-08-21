Власти Татарстана одобрили проекты 14 новых резидентов в ОЭЗ "Иннополис"

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис" одобрил 14 новых проектов IT-компаний с общим объемом инвестиций 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Татарстана.

"В понедельник президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел второе в этом году заседание наблюдательного совета ОЭЗ "Иннополис". Были рассмотрены и одобрены 14 новых проектов IT-компаний с общим объемом инвестиций 2 млрд рублей, среди которых как небольшие проекты, так и заявки на получение статуса резидента от крупных российских и международных компаний", - говорится в сообщении.

Среди новых резидентов АО "Ситроникс Телеком Солюшнс" (с проектом программной платформы для управления персоналом организаций, транспортным парком, построения услуг формата "умный дом"), "Рэдмедробот" (платформа "Ядро личного кабинета" для мобильных приложений), ООО "Аэропрактика" (разрабатывает спецавитехнику для сельского хозяйства, ликвидации последствий ЧС, нефтегазовой отрасли), ООО "ТСК Центр разработки" (разработка платформы для автоматизации взаимодействия между компаниями и клиентом), АО "Шнейдер Электрик" (создание технико- внедренческого центра по промышленным системам), "Геткодер" (позволяет ранжировать разработчиков программного обеспечения, сравнивая их исходный код в открытых источниках).

Цифровая экономика и телефоны для бизнеса

Проекты компаний ООО "Касандра Груп" и ООО "К-Проекты" предполагают создание программных решений в сфере мониторинга обработки данных в соответствии с программой цифровой экономики РФ. ООО "Сорамитсу Лабс" (учредитель японская финтех-компания Soramitsu Co. Ltd.) будет разрабатывать в Иннополисе блокчейн-платформы Hyperledger Iroha для сферы финансовых услуг. Проект компании ООО "Робософт" предусматривает разработку системного программного обеспечения для робототехнических комплексов.

Компания ООО "Иннодата" планирует в ОЭЗ разработать платформы по работе с социальными сетями для повышения эффективности коммуникаций заказчиков с клиентами, ООО "ФМ Разработка" - проектировать оборудование для построения RFID инфраструктуры (радиочастотная идентификация) и систем обработки информации, которые могут использоваться в различных сферах. Еще одна компания, ООО "Ай Ти Бизнес Солушенс", намерена разработать телефонную систему для бизнеса.

Кроме того, члены наблюдательного совета ОЭЗ изменили соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ "Иннополис".

"ООО "Инспираша" является резидентом ОЭЗ "Иннополис" с 16 ноября 2016 года. В связи со сменой учредителя деятельность компании-резидента расширяется. Новым собственником компании является АО "КИВИ" (входит в группу компаний QIWI - холдинг, принадлежащий международной компании QIWI plc).

При этом ООО "Инспираша" переименовывается в ООО "КИВИ Платформа", основным проектом которой будет создание финтех-лаборатории", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время на территории ОЭЗ "Иннополис" размещаются уже 48 компаний-резидентов, а также восемь компаний со статусом партнера.