ОАК сохраняет планы впервые публично показать МС-21 в ноябре

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сохраняет планы впервые публично показать новейший российский самолет МС-21 в ноябре на авиасалоне в Дубае. Об этом журналистам сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.

"Пока что мы в этой конфигурации, надеемся очень. У нас в октябре [испытательный] полет возобновляется в Жуковском, - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли ОАК может впервые показать МС-21 публике на дубайском авиасалоне. - Надеемся, что, может быть, к ноябрю сможем показать [на авиасалоне в Дубае]. Но не могу пока утверждать это с достоверностью".

МС-21 - разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (в нее входит "Иркут") самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211). На данный момент разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая этого года он совершил первый полет. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал ТАСС, что дата первого публичного полета новейшего российского лайнера МС-21 будет известна в октябре. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 год, старт серийного производства - 2017 год.