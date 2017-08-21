Россети: система управления электрокомплексом России требует совершенствования

ШОЛОХОВО, 21 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Систему управления электрокомплексом страны нужно улучшать, чтобы в дальнейшем избежать веерных отключений. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин в ходе рабочей поездки в Новгородскую область.

Ранее, 19 августа, президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго РФ до 15 сентября 2017 года представить предложения, чтобы не допустить веерных отключений электроснабжения на территории Российской Федерации. Поручение главы государства было связано с нештатной ситуацией при подаче электричества на Дальнем Востоке 1 августа. Причиной нарушения энергоснабжения стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи, сообщили в Минэнерго.

Из-за аварии был зафиксирован сбой в движении поездов, временно без света остались 1,5 млн человек, также был временно прекращен экспорт электроэнергии из России в Китай.

"Могу сказать коротко - систему управления электрокомплексом надо улучшать, требования по надежности должны быть универсальны, как для сетей, так и для объектов генерации", - рассказал он, отвечая на вопрос ТАСС о действиях компании по выполнению поручения президента о недопущении веерных отключений на территории страны.

Бударгин отметил, что комиссия еще работает над выявлением причин сбоев. В пресс-службе компании сообщили, что сети в период отключений сработали штатно и в целом снизили аварийность за последние пять лет на 51%.