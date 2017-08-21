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Россети: система управления электрокомплексом России требует совершенствования

Экономика и бизнес
21 августа, 18:14 UTC+3 ШОЛОХОВО /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил представить предложения, чтобы не допустить веерных отключений электроснабжения на территории страны

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ШОЛОХОВО, 21 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Систему управления электрокомплексом страны нужно улучшать, чтобы в дальнейшем избежать веерных отключений. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС генеральный директор ПАО "Россети" Олег Бударгин в ходе рабочей поездки в Новгородскую область.

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Ранее, 19 августа, президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго РФ до 15 сентября 2017 года представить предложения, чтобы не допустить веерных отключений электроснабжения на территории Российской Федерации. Поручение главы государства было связано с нештатной ситуацией при подаче электричества на Дальнем Востоке 1 августа. Причиной нарушения энергоснабжения стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи, сообщили в Минэнерго.

Из-за аварии был зафиксирован сбой в движении поездов, временно без света остались 1,5 млн человек, также был временно прекращен экспорт электроэнергии из России в Китай.

"Могу сказать коротко - систему управления электрокомплексом надо улучшать, требования по надежности должны быть универсальны, как для сетей, так и для объектов генерации", - рассказал он, отвечая на вопрос ТАСС о действиях компании по выполнению поручения президента о недопущении веерных отключений на территории страны.

Бударгин отметил, что комиссия еще работает над выявлением причин сбоев. В пресс-службе компании сообщили, что сети в период отключений сработали штатно и в целом снизили аварийность за последние пять лет на 51%.

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