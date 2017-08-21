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Орешкин: приватизация "Совкомфлота" должна вывести компанию на новые рынки

Экономика и бизнес
21 августа, 18:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, августа. /ТАСС

Министр экономического развития отметил, что приватизация также должна принести доходы в бюджет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Приватизация "Совкомфлота" должна не только принести доходы в бюджет, но и вывести компанию на новые рынки. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"По приватизации ничего нового не скажу, мы работаем по разным направлениям, работаем, в том числе, с азиатскими инвесторами. Сейчас выбираем наиболее эффективный способ, который не только позволит государству привлечь деньги за данный актив, но, в том числе, вдохнет новую жизнь, будет способствовать новому развитию как с точки зрения привлечения денег в саму компанию, так и с точки зрения возможного включения рынков, на которых эта компания сможет работать", - сказал он.

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Приватизировать "Совкомфлот" планировалось еще в первом полугодии 2017 года, причем только через Московскую биржу. Однако позже Орешкин сообщил, что это может произойти во второй половине года.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 146 судов общим дедвейтом 13 млн тонн. Треть судов имеет высокий ледовый класс.

ПАО "Совкомфлот" является управляющей компанией группы "Совкомфлот", куда, в частности, входят СКФ "Арктика" (объединяет судовладельческие компании, деятельность которых связана с обслуживанием российских шельфовых проектов, преимущественно в Арктике) и ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", в составе которого Сочинский морской торговый порт).

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Орешкин, Максим Станиславович
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