Титов пообещал разобраться в ситуации с арестом главы компании "Настюша"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обещал разобраться в ситуации с арестом главы группы компаний "Настюша"- крупнейшего в Москве хлебопрозводителя - Игоря Пинкевича. Об этом Титов сообщил журналистам.

Пинкевич был арестован 19 августа Тверским судом Москвы до 12 октября по подозрению в мошенничестве за задержку строительства жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2". Как ранее пояснили в компании, Московский комбинат хлебопродуктов "Настюша", возглавляемый Пинкевичем, является застройщиком данных жилых районов. По словам представителя компании, поводом для задержания послужила задержка строительства этих жилых районов. В компании "Настюша" прошли обыски.

"История Игоря Пинкевича требует разбирательства, но что сразу бросается в глаза, так это то, что к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При том, что пункт 1.1 статьи 108 УПК ограничивает применение такой меры по "предпринимательским" статьям - если, конечно, бизнесмен не демонстрирует явного стремления скрыться от правосудия. А судя по тому, что Пинкевича взяли в больнице, бежать он не собирался. Будем разбираться", - сказал он.

Помимо Пинкевича, арестованы еще несколько сотрудников. Ранее в компании уточнили, что в суд глава "Настюши" был доставлен из больницы после перенесенного им инсульта.

По словам источника ТАСС, знакомого с ситуацией, уголовное дело по факту задержки строительства было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, "руководством компании-застройщика ЖК "Царицыно" - Московского комбината хлебопродуктов - мошенническим путем были похищены денежные средства граждан при строительстве жилых домов в Москве по улице 6-я Радиальная". В результате обманутыми оказались более 6 тыс. граждан, сообщил ТАСС источник.

Официальными комментариями ГСУ МВД по Москве ТАСС пока располагает. В свою очередь обманутые дольщики организовали массовую подачу заявлений на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с требованием вмешаться в ход уголовного дела, которое было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Бастрыкин готов выслушать доводы граждан, в случае их подтверждения будут приняты соответствующие решения.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" обязался сдать объект в 2012 году.

Компания "Настюша" обеспечивает до 60% рынка хлебобулочных изделий в Москве. Компании принадлежит восемь хлебозаводов, на которых работает порядка 7 тыс. человек.