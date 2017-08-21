Орешкин назвал снижение реальных располагаемых доходов населения техническим показателем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Снижение реальных располагаемых доходов населения - технический показатель, зарплаты и пенсии в РФ растут, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя снижение данного показателя в России в июле на 0,9%.

"На самом деле доходы растут, это вопрос методологический. Такие индикаторы дохода населения, как рост заработной платы, - мы видим, что здесь рост находится около 3% в реальном выражении", - сказал он журналистам.

Министр добавил, что и пенсии продолжают расти в России. "Основные категории доходов растут активно, негативная динамика формируется за счет прочих доходов, во многом технический показатель - методика расчета балансов доходов и расходов", - сказал Орешкин.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в июле 2017 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 0,9%, а к июню 2017 года снижение составило 3,1%.

При этом в январе-июле 2017 года уровень доходов населения снизился на 1,4% по сравнению с семью месяцами предыдущего года.

Денежные доходы в среднем на душу населения в июле 2017 года увеличились в годовом выражении на 2,9% - до 31,63 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам июля составила 39,36 тыс. рублей, что на 8,6% выше, чем годом ранее.