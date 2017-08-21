Не менее 40% производства Ил-114 разместят на нижегородском заводе "Сокол"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Нижегородский авиастроительный завод (НАЗ) "Сокол" будет выпускать не менее 40% всего объема производства Ил-114. Об этом договорились губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и руководство российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ", сообщили в понедельник в пресс- службе правительства Нижегородской области.
"Мы зафиксировали в протоколе результаты обсуждения, "Сокол" продолжит модернизацию МиГ-31 и производство МиГ-29М/М2. Кроме того, договорились о том, что на заводе будет размещено производство Ил-114 - не менее 40% всего объема. Это изготовление агрегатов и стыковочные работы по производству самолета", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора региона Евгения Люлина.
Как уточнили в пресс-службе, глава региона и руководство РСК "МиГ" обсудили подробную программу развития "Сокола" до 2024 года.
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко подтвердил намерение корпорации передать "Соколу" производство новейшего истребителя МиГ-35. Также сейчас заключен контракт, по которому до 2019 года нижегородский завод должен изготовить два опытных экземпляра самолета Ил-114.
"НАЗ "Сокол" получит в общей сложности около 3,4 млрд рублей на модернизацию производства по федеральной целевой программе. На предприятии идет технологическое переоснащение агрегатного и механического производства, взлетно-испытательного цеха. В результате модернизации все типы самолетов смогут работать на аэродроме предприятия, поэтому мы рассчитываем, что и дополнительная загрузка, учитывая возможности аэродрома, на заводе также появится", - отметил Люлин.
НАЗ "Сокол" с 29 апреля 2016 года входит в состав акционерного общества РСК "МиГ". В 2006 году вошел в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Сокол" занимается разработкой, производством, летными испытаниями, сервисным обслуживанием, ремонтом и модернизацией авиационной техники.