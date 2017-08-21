Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Не менее 40% производства Ил-114 разместят на нижегородском заводе "Сокол"

Экономика и бизнес
21 августа, 18:32 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 21, августа. /ТАСС

Завод должен до 2019 года изготовить два опытных экземпляра самолета

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Нижегородский авиастроительный завод (НАЗ) "Сокол" будет выпускать не менее 40% всего объема производства Ил-114. Об этом договорились губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и руководство российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ", сообщили в понедельник в пресс- службе правительства Нижегородской области.

"Мы зафиксировали в протоколе результаты обсуждения, "Сокол" продолжит модернизацию МиГ-31 и производство МиГ-29М/М2. Кроме того, договорились о том, что на заводе будет размещено производство Ил-114 - не менее 40% всего объема. Это изготовление агрегатов и стыковочные работы по производству самолета", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора региона Евгения Люлина.

Как уточнили в пресс-службе, глава региона и руководство РСК "МиГ" обсудили подробную программу развития "Сокола" до 2024 года.

Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко подтвердил намерение корпорации передать "Соколу" производство новейшего истребителя МиГ-35. Также сейчас заключен контракт, по которому до 2019 года нижегородский завод должен изготовить два опытных экземпляра самолета Ил-114.

"НАЗ "Сокол" получит в общей сложности около 3,4 млрд рублей на модернизацию производства по федеральной целевой программе. На предприятии идет технологическое переоснащение агрегатного и механического производства, взлетно-испытательного цеха. В результате модернизации все типы самолетов смогут работать на аэродроме предприятия, поэтому мы рассчитываем, что и дополнительная загрузка, учитывая возможности аэродрома, на заводе также появится", - отметил Люлин.

НАЗ "Сокол" с 29 апреля 2016 года входит в состав акционерного общества РСК "МиГ". В 2006 году вошел в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Сокол" занимается разработкой, производством, летными испытаниями, сервисным обслуживанием, ремонтом и модернизацией авиационной техники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Что означают цвета триколора и где его впервые подняли
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия погасила последнюю задолженность бывшего СССР
2
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
3
Сурков назвал "полезной и конструктивной" встречу с Волкером
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
6
Мужчина сдал в московский ломбард чужую яхту за 15 млн рублей
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама