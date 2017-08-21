Аграрии Волгоградской области превысят рекорд 2008 года по сбору зерновых

ВОЛГОГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Аграрии Волгоградской области на сегодняшний день собрали 5 млн тонн зерновых культур - столько же было собрано по итогам 2008 года, показатели которого были признаны рекордными. Это позволяет ожидать нового рекорда в 2017 году, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе областной администрации.

"В настоящее время зерновые уже собраны на 1,75 млн гектаров, что составляет 82% от общей площади, намолочено пять миллионов тонн зерна", - сказали в пресс-службе.

В то же время, по данным региональных властей, в прошлом году урожай зерновых по итогам сезона составлял 4,5 миллиона тонн, а в засушливом 2015 году - 3 миллиона тонн.

Как сообщил ТАСС представитель обладминистрации, "внутренняя потребность региона в зерне составляет 1,5 миллиона тонн".

Традиционно сбор урожая в Волгоградской области завершается ближе к середине сентября, однако в этом году из-за сухой, жаркой погоды он завершится раньше этого времени, рассказали ТАСС в областном комитете сельского хозяйства.

В комитете также уточнили, что в понедельник на видеоселекторном совещании с 33 главами сельских районов Волгоградской области замгубернатора Александр Беляев особое внимание обратил на соблюдение пожарной безопасности. Приняты решения по усилению патрулирования, обновлению опашки на защитных полосах вдоль автотрасс, лесных массивов и земель сельхозназначения.