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ТАСС, 21 августа. Годовая инфляция в России на 21 августа замедлилась до 3,7%, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Сейчас, как вы знаете, инфляция составляет 3,7%", - сказал он.
Согласно последним данным Росстата, в годовом выражении инфляция на 14 августа составляла 3,8%.
При этом в период с 8 по 14 августа, третью неделю подряд, зафиксирована дефляция в 0,1%. С начала года рост потребительских цен составил 2,2%. Для сравнения, в целом за август 2016 года инфляция сложилась на нулевом уровне, а с начала 2016 года составила 3,9%.
Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России по итогам текущего года года на уровне 2%, несмотря на то, что оценка Росстата по ВВП в первом полугодии оказалась ниже ожиданий министерства.
"Наши оценки здесь абсолютно не изменились (прогноз роста ВВП по итогам года на 2% - прим. ТАСС), ВВП - это показатель, который не так просто считать", - сказал Орешкин. Он добавил, что "позитивные тренды сохраняются и наши оценки [по итогам года]не меняются".
ВВП России во II квартале 2017 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Таким образом, данные Росстата оказались ниже оценки Минэкономразвития, согласно которой рост ВВП России во втором квартале составил 2,7%.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что рост российской экономики будет усиливаться с каждым кварталом, а осенью 2017 года в годовом выражении может превысить 2%.