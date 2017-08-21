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Рынок систем хранения электроэнергии РФ с 2025 года может составить около $8 млрд в год

Экономика и бизнес
21 августа, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

В Минэнерго сообщили, что это может дать российской экономике эффект в $10 млрд в год

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минэнерго России подготовило концепцию рынка систем хранения электроэнергии. Согласно документу, объем российского рынка систем хранения электроэнергии с 2025 года может составить около $8 млрд, что даст экономике страны эффект в $10 млрд в год, сообщает ведомство.

При этом, как следует из документа, наиболее перспективными для России являются такие сценарии развития рынка, как использование систем хранения электроэнергии в составе распределенной энергетики, в составе крупной централизованной энергетики или в водородном цикле.

Для развития рынка систем хранения электроэнергии в России предлагается осуществить ряд пилотных проектов, поддержать реализацию обеспечивающих НИОКР, снять регуляторные барьеры, разработать мероприятия по стимулированию спроса на системы хранения электроэнергии и развитию рынка, осуществить меры по развития научно-технологической инфраструктуры.

Как сообщается, документ создан для определения приоритетов и ключевых мер для создания в России новой высокотехнологичной отрасли систем хранения электроэнергии.

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