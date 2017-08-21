ЦБ указал Генбанку на снижение норматива достаточности базового капитала

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Норматив достаточности базового капитала крымского Генбанка находился ниже уровня 2% в период с 9 по 14 августа. Об этом Банк России сообщил на своем сайте.

"Согласно отчетности кредитной организации "Генбанк" значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже, определенного абзацем одиннадцатым пункта 3.1.8.1.2 Положения Банка России "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций" в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (в период с 09.08.2017 по 14.08.2017)", - говорится в сообщении регулятора.

Согласно положению, данное снижение норматива является основанием для прекращения обязательств кредитной организации по возврату суммы основного долга по полученным ею субординированным кредитам, а также по штрафам и пеням за неисполнение этих обязательств. Невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются.

Согласно инструкции ЦБ РФ "Об обязательных нормативах банков", минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 устанавливается в размере 4,5%.

Генбанк создан в 1993 году. Приоритетными направлениями деятельности кредитной организации являются кредитование юридических лиц, выдача гарантий, факторинг, розничное кредитование. Центральный офис банка находится в Симферополе.