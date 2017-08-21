АКРА ухудшило прогноз по рейтингу банка "ФК Открытие" до негативного

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку "ФК Открытие" статус "рейтинг на пересмотре - негативный". Изменение прогноза связано с существенным оттоком средств клиентов банка, сообщает пресс-служба агентства.
"Существенное давление на кредитоспособность банка по- прежнему оказывают слабое качество активов и вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала банка со стороны материнского холдинга", - отмечается в пресс-релизе АКРА.
Аналитики агентства считают, что к понижению рейтинга может привести дальнейшее ухудшение позиции по ликвидности. При этом рейтинг может быть подтвержден, если "ФК Открытие" нормализует волатильность ресурсной базы и восстановит ликвидность, а также в том случае, если ЦБ примет меры по поддержке кредитной организации.
Ранее сообщалось, что Международное рейтинговое агентство Moody's поместило долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной и национальной валютах "Ba3" банка "ФК Открытие" на пересмотр с возможностью понижения.
Отток средств клиентов "ФК Открытие" произошел после присвоения рейтинга Аналитическим кредитным рейтинговым агентством. Банк получил рейтинг "ВВВ-", что лишило его возможности держать деньги негосударственных пенсионных фондов и средств бюджета.