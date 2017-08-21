Лидер республиканцев в Сенате США считает, что Конгресс повысит лимит госдолга

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ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Конгресс США согласится повысить лимит государственного долга, который достигнет своего потолка к началу октября. Об этом в понедельник заявил лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл.
"Нулевой шанс. Ни единого шанса на то, что мы не поднимем потолок госдолга", - сказал он в ходе совместного мероприятия с министром финансов США Стивеном Мнучиным в штате Кентукки.
"Нам нужно поднять лимит госдолга, и я бы очень хотел, чтобы это было чистое повышение потолка госдолга", - отметил глава министерства финансов. Под "чистым повышением" Мнучин имеет в виду принятие Конгрессом законопроекта об увеличении лимита без дополнительных условий. Ранее республиканцы при обсуждении данного вопроса настаивали на снижении бюджетных расходов, встречая противостояние со стороны демократов.
Если лимит не будет повышен до 29 сентября, то госучреждения останутся без финансирования. Кроме того, это может привести к краху фондового рынка и росту процентных ставок, что повлечет за собой рецессию. С учетом летних каникул Конгресса, которые завершатся 5 сентября, у обеих палат есть лишь чуть более 10 рабочих дней, чтобы принять решение.
На данный момент госдолг США приближается к отметке в $20 трлн, что превышает 100% ВВП страны.