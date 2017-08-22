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Программа помощи ипотечным заемщикам возобновит работу с 22 августа

Экономика и бизнес
22 августа, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Из Резервного фонда правительства будет выделено 2 млрд рублей

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ТАСС, 22 августа. Правительство РФ с 22 августа возобновляет поддержку ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, по новым правилам. Рассчитывать на помощь смогут заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте.

Новая программа будет финансироваться из Резервного фонда правительства в объеме 2 млрд рублей, ее продление позволит реструктурировать не менее 1,3 тыс. ипотечных кредитов. Оператором программы выступит Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

Новая редакции программы уточняет предъявляемые требования к заемщикам. Так, принять участие в программе смогут ипотечники, у которых с момента получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее, чем на 30%.

Кроме того, залоговое жилье должно быть единственным жильем семьи залогодателя. Базовый объем помощи от государства составит 30% остатка суммы кредита, но не более 1,5 млн рублей.

Межведомственная комиссия

Новый этап программы поддержки ипотечных заемщиков будет предусматривать более гибкие критерии оказания помощи, чем было в старой программе, считает замминистра финансов Алексей Моисеев.

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Способствовать этому будет специальная межведомственная комиссия, которая должна быть создана до 1 сентября 2017 года. Состав комиссии и порядок ее работы определит Минстрой России. Комиссия будет вправе принимать решения об оказании поддержки гражданам, формально не соответствующим отдельным условиям программы, но остро нуждающимся в ней.

Так, например, по решению межведомственной комиссии в исключительных случаях базовый объем помощи от государства может быть увеличен с 1,5 млн рублей, но не более чем два раза.

Валютные ипотечники

Министр финансов РФ Антон Силуанов в марте 2017 года по итогам встречи с валютными ипотечниками предложил настроить систему государственной помощи ипотечным заемщикам таким образом, чтобы сместить фокус на валютных ипотечников.

Активисты движения валютных ипотечников на встречах с Минфином и АИЖК настаивали на "продуктовом подходе", когда ключевым критерием для вступления в программу становится сам факт наличия у гражданина обязательств по целевому жилищному ипотечному кредиту (займу), исчисленных в иностранной валюте и принятых в период до конца 2014 года. Ограничением в этом случае будет выступать однократное участие в программе и применение ее положений к единственному обязательству гражданина.

В итоге, согласно постановлению правительства, было принято решение, что в рамках обновленной программы банки реструктурируют проблемную валютную ипотеку по рублевой ставке для клиента не выше 11,5% или рублевую проблемную ипотеку по ставке не выше ставки, действовавшей на дату реструктуризации кредита.

"На участие в программе смогут претендовать ипотечные заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте. Размер ежемесячного платежа по валютному кредиту может увеличиться вследствие изменения обменного курса, а по кредиту изначально в рублях - например, по причине увеличения процентной ставки, если она изначально не было зафиксирована на весь срок кредитования", - пояснили ТАСС в АИЖК.

Предыдущая программа

Программа помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была запущена в апреле 2015 года и формально завершилась 31 мая 2017 года (средства по программе были израсходованы в марте 2017 года). На реструктуризацию долгов ипотечников было выделено 4,5 млрд рублей. Всего с 2015 года в рамках госпрограммы поддержку получили порядка 22 тыс. российских семей.

"Тем не менее у отдельных заемщиков сохраняются сложности с погашением ипотечных кредитов. Для оказания поддержки таким гражданам из Резервного фонда правительства РФ выделены дополнительные денежные средства в размере 2 млрд рублей, а также утверждены новые условия программы, учитывающие текущую ситуацию на рынке", - отметили в АИЖК.

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Персоны
Силуанов, Антон Германович Моисеев, Алексей Владимирович
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