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WSJ: китайская Great Wall Motor планирует купить Jeep у Fiat Chrysler

Экономика и бизнес
22 августа, 1:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, августа. /ТАСС

При этом итало-американский автопроизводитель сообщил газете, что Great Wall Motor пока не демонстрировала интерес к Jeep или какой-либо иной марке

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НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Китайская автомобилестроительная компания Great Wall Motor намерена приобрести марку Jeep, принадлежащую американо-итальянскому автогиганту Fiat Chrysler. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание ссылается на информацию, полученную от Great Wall Motor. Однако в китайской компании отказались уточнить, направлена уже заявка на покупку Jeep или только подготавливается. Great Wall Motor четко заявила WSJ, что рассчитывает заключить сделку и останавливаться не собирается.

В Fiat Chrysler газете сообщили, что "Great Wall Motor не делала подходов с целью продемонстрировать интерес к Jeep или какой-либо иной марке". Американо-итальянский гигант продает свою продукцию в КНР через совместное предприятие с производителем GAC Group из Гуаньчжоу.

Ранее издающийся в Детройте еженедельник Automotive News сообщал о планах китайской компании приобрести Fiat Chrysler полностью. При этом название фирмы из КНР не раскрывалось.

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