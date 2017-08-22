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Кабмин выделил сельхозпроизводителям более 1,3 млрд рублей на компенсации ущерба от ЧС

Экономика и бизнес
22 августа, 6:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Средства получат Республика Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Приморский край и другие регионы

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. Документ опубликован во вторник на сайте правительства РФ.

"Подписанным распоряжением Минсельхозу России направляются бюджетные ассигнования в размере 1323,6 млн рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, имевших место в 2016 году. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год", - говорится в пояснительной записке к документу.

Межбюджетные трансферты предоставляются Республике Башкортостан, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Тыва, Чеченской Республике, Приморскому и Хабаровскому краям, Волгоградской, Вологодской и Тульской областям.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 17 августа.

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