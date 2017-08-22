На ВЭФ-2017 обсудят опыт и критерии освоения "дальневосточных гектаров"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Опыт, проблемы и критерии освоения "дальневосточных гектаров" станут одной из тем Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Сессия пройдет в формате живого диалога между получателями земли и представителями власти. Об этом ТАСС сообщил директор Агентства по развитию человеческого капитала Валентин Тимаков.

"Сессия будет посвящена вопросам освоения земли. Рассказывать о своем опыте реализации проектов будут непосредственно те люди, которые уже приступили к освоению участков. Сессия пройдет в формате живого диалога и общения получателей гектара с представителями власти и бизнеса", - сказал Валентин Тимаков.

Отмечается, что на повестке дня стоят вопросы создания новых поселений, меры поддержки, организация кооперации для реализации продукции, произведенной получателями гектаров. Валентин Тимаков также сообщил, что в завершающей стадии находится разработка критериев освоения гектаров. Так, планируется закрепить обязательную подачу пользователями декларации, подтверждающей, что на земле произведены определенные виды работ.

"Работа над формой декларации об использовании земельных участков находится в завершающей стадии. Декларация будет подаваться в органы местного самоуправления и должна содержать признаки освоения. Декларация будет подаваться на промежуточном этапе по истечению трех лет после заключения договора безвозмездного пользования, свидетельствуя о том, что получатель действительно приступил к освоению, и фиксируя, на какой стадии оно находится", - сказал Валентин Тимаков.

Восточный экономический форум-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.