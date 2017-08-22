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На ВЭФ-2017 обсудят опыт и критерии освоения "дальневосточных гектаров"

Экономика и бизнес
22 августа, 7:07 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

В ходе встречи люди, которые уже приступили к освоению участков, расскажут о своем опыте новым получателям, а также представителям власти и бизнеса

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Опыт, проблемы и критерии освоения "дальневосточных гектаров" станут одной из тем Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Сессия пройдет в формате живого диалога между получателями земли и представителями власти. Об этом ТАСС сообщил директор Агентства по развитию человеческого капитала Валентин Тимаков.

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"Сессия будет посвящена вопросам освоения земли. Рассказывать о своем опыте реализации проектов будут непосредственно те люди, которые уже приступили к освоению участков. Сессия пройдет в формате живого диалога и общения получателей гектара с представителями власти и бизнеса", - сказал Валентин Тимаков.

Отмечается, что на повестке дня стоят вопросы создания новых поселений, меры поддержки, организация кооперации для реализации продукции, произведенной получателями гектаров. Валентин Тимаков также сообщил, что в завершающей стадии находится разработка критериев освоения гектаров. Так, планируется закрепить обязательную подачу пользователями декларации, подтверждающей, что на земле произведены определенные виды работ.

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"Работа над формой декларации об использовании земельных участков находится в завершающей стадии. Декларация будет подаваться в органы местного самоуправления и должна содержать признаки освоения. Декларация будет подаваться на промежуточном этапе по истечению трех лет после заключения договора безвозмездного пользования, свидетельствуя о том, что получатель действительно приступил к освоению, и фиксируя, на какой стадии оно находится", - сказал Валентин Тимаков.

Восточный экономический форум-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Темы
ВЭФ-2017 "Дальневосточный гектар" Развитие Дальнего Востока
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