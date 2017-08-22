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Кабмин выделил 850 млн рублей на перевозку произведенных в ДФО автомобилей

Экономика и бизнес
22 августа, 7:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

За счет этих субсидий планируется перевезти не менее 17 тыс. машин

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ТАСС, 22 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидий на перевозку произведенных на Дальнем Востоке автомобилей в другие регионы России. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования в размере 850 млн рублей на предоставление в 2017 году субсидий из федерального бюджета организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что за счет этих субсидий планируется перевезти не менее 17 тыс. произведенных автомобилей.

Предполагается, что принятое решение позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей дальневосточных предприятий автомобильной промышленности, сохранение рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 17 августа 2017 года.

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