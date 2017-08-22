Кабмин выделил 850 млн рублей на перевозку произведенных в ДФО автомобилей

"Принципиальный реализм": Трамп огласил новую стратегию США по АфганистануМеждународная панорама 22 августа, 7:33
СМИ: "Барселона" отказалась от покупки футболиста "Ливерпуля" КоутиньоСпорт 22 августа, 7:06
До 30 градусов тепла ожидается в столичном регионеМосква 22 августа, 6:04
СМИ: Ким Чен Ын тайно посетил приграничную зонуМеждународная панорама 22 августа, 5:26
США поддержат переговоры афганских властей с талибами без предварительных условийМеждународная панорама 22 августа, 5:01
Трамп назвал неприемлемым быстрый вывод войск США из АфганистанаМеждународная панорама 22 августа, 4:25
СМИ: бывший футболист ЦСКА Тошич может перейти в немецкий "Гамбург"Спорт 22 августа, 4:13
Guardian: Великобритания призвала ЕС не допустить утечки ее секретных данных после BrexitМеждународная панорама 22 августа, 4:09
Борьбу с финансированием терроризма в РФ признали соответствующей стандартамПолитика 22 августа, 3:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидий на перевозку произведенных на Дальнем Востоке автомобилей в другие регионы России. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.
"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования в размере 850 млн рублей на предоставление в 2017 году субсидий из федерального бюджета организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что за счет этих субсидий планируется перевезти не менее 17 тыс. произведенных автомобилей.
Предполагается, что принятое решение позволит обеспечить дополнительную загрузку производственных мощностей дальневосточных предприятий автомобильной промышленности, сохранение рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 17 августа 2017 года.