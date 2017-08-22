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Правительство России предоставило ОДК госгарантии на 900 млн рублей

Экономика и бизнес
22 августа, 7:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Гарантии предоставлены в рамках финансирования создания производства двигателя для новейшего российского самолета МС-21

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении государственной гарантии Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) в рамках финансирования создания производства двигателя для нового авиалайнера МС-21. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

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"Подписанным распоряжением предоставляется государственная гарантия АО "ОДК" в целях обеспечения исполнения обязательств корпорации по облигационному займу, привлекаемому на финансирование работ по организации серийного производства деталей и мотогондол из полимерных композиционных материалов для авиационных двигателей семейства ПД-14, создаваемых в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы". Этот двигатель разрабатывается для нового российского авиалайнера МС-21", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что в федеральном бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрено 899,2 млн рублей.

ОДК - интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты.

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