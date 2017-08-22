Правительство России предоставило ОДК госгарантии на 900 млн рублей

"Принципиальный реализм": Трамп огласил новую стратегию США по АфганистануМеждународная панорама 22 августа, 7:33
СМИ: "Барселона" отказалась от покупки футболиста "Ливерпуля" КоутиньоСпорт 22 августа, 7:06
До 30 градусов тепла ожидается в столичном регионеМосква 22 августа, 6:04
СМИ: Ким Чен Ын тайно посетил приграничную зонуМеждународная панорама 22 августа, 5:26
США поддержат переговоры афганских властей с талибами без предварительных условийМеждународная панорама 22 августа, 5:01
Трамп назвал неприемлемым быстрый вывод войск США из АфганистанаМеждународная панорама 22 августа, 4:25
СМИ: бывший футболист ЦСКА Тошич может перейти в немецкий "Гамбург"Спорт 22 августа, 4:13
Guardian: Великобритания призвала ЕС не допустить утечки ее секретных данных после BrexitМеждународная панорама 22 августа, 4:09
Борьбу с финансированием терроризма в РФ признали соответствующей стандартамПолитика 22 августа, 3:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении государственной гарантии Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) в рамках финансирования создания производства двигателя для нового авиалайнера МС-21. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.
"Подписанным распоряжением предоставляется государственная гарантия АО "ОДК" в целях обеспечения исполнения обязательств корпорации по облигационному займу, привлекаемому на финансирование работ по организации серийного производства деталей и мотогондол из полимерных композиционных материалов для авиационных двигателей семейства ПД-14, создаваемых в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы". Этот двигатель разрабатывается для нового российского авиалайнера МС-21", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что в федеральном бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрено 899,2 млн рублей.
ОДК - интегрированная структура, производящая двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, установки различной мощности для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты.