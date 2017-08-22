CEFC не подтвердила и не опровергла информацию о возможной покупке доли в "Роснефти"

ПЕКИН, 22 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китайская энергетическая компания CEFC в ответ на запрос ТАСС не стала подтверждать или опровергать сообщение агентства Reuters о том, что она якобы ведет предварительные переговоры о покупке доли в "Роснефти".

"В настоящее время у нас нет дальнейшей информации для публикации", - говорится в направленном ТАСС сообщении компании.

17 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что CEFC ведет предварительные переговоры о покупке доли в "Роснефти". Как отмечалось в сообщении, сумма инвестиций пока остается неизвестной. По словам собеседника агентства, о соглашении может быть объявлено уже в начале сентября.

В начале июля "Роснефть" и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого предусматривается опция для китайской корпорации по приобретению доли в розничном бизнесе "Роснефти". Подписание документа состоялось в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин в июне на годовом общем собрании акционеров сообщил, что компания проработает вопрос перехода на холдинговую структуру управления. Позже источник в компании сообщил, что "Роснефть" может уже в 2018 году выделить розничный бизнес в рамках создаваемой холдинговой структуры управления. По его словам, соответствующее предложение будет вынесено до конца 2017 года на обсуждение совета директоров. Результатами перехода на холдинговую структуру должны стать повышение ответственности бизнес-блоков за финансовый результат и более гибкая система принятия решений, которая упростит внедрение инноваций на уровне бизнеса.