На ВЭФ представят проект новой гражданской судоверфи в рамках свободного порта

ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Резидент свободного порта Владивосток, компания "Композитное кораблестроение", представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) проект гражданской судоверфи. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель правления компании Дмитрий Волошенко.

"На ВЭФ расскажем о проекте современной судоверфи, будем брать за основу три проекта: прогулочные суда, пассажирские и рыболовные. Планируем на форуме найти потенциальных инвесторов и партнеров для реализации проекта", - сказал собеседник агентства.

На верфи планируется организовать серийное производство судов для внутреннего рынка и на экспорт. Проект планируется реализовать в рамках свободного порта Владивосток, сейчас определяется место для строительства верфи, в том числе рассматривается площадка на острове Русском.

Ожидается, что наличие одной верфи на Дальнем Востоке, способной выступать на одном уровне с зарубежными производителями, позволит восстановить утерянные за несколько десятилетий позиции в рейтинге кораблестроителей. Основными рынками сбыта должны стать Россия, Китай, Корея, а основными заказчиками - судоходные и рыболовные компании, военные и частные заказчики.

О проекте

Проект создается и реализуется с целью изменения привычного формата действующих верфей, сбора и внедрения самых передовых и перспективных направлений в строительстве судов, а также с целью занять лидирующие позиции на рынке мирового судостроения. Он должен решить ряд таких проблем как пассажирские перевозки в местах с низкими глубинами; патрулирование крупных территорий и возможность быстрого реагирования на любые типы угроз; перевозка рыбной продукции на большие расстояния с сохранением свежести; создание удобных прогулочных судов и возможность рентабельной продажи по цене нового автомобиля среднего класса.

В середине июля, компания представила первый в России маломерный катер нового поколения из композитных материалов Pacifico Adventure 72, который стоит значительно дешевле зарубежных аналогов. Представители компании на презентации сообщили ТАСС, что в рамках программы импортозамещения до конца 2018 года во Владивостоке планируется наладить серийное производство судов, выпуская 120 катеров в год и продавая, в том числе, в страны АТР.

У инвестора уже есть несколько потенциальных заказчиков во Владивостоке, также проектом заинтересовались две дилерские компании из Южной Кореи, рассматривается возможность запуска производства в этой стране.

Компания намерена воспользоваться режимом свободной таможенной зоны в рамках свободного порта, которая позволит сделать катер еще дешевле для покупателей.

Предприятие получило статус резидента свободного порта в мае 2016 года, инвестиционный проект предполагает строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок. Объем капиталовложений в проект составляет 36 млн рублей.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.