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Эксперты: урожай зерна в РФ в 2017 году может стать рекордным и достичь 130 млн тонн

Экономика и бизнес
22 августа, 9:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, августа. /ТАСС

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что сбор зерна в текущем году может составить 105-110 млн тонн

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Урожай зерна в 2017 году может побить исторический рекорд: урожай зерна может достичь 130 млн тонн, пшеницы - 81 млн тонн и выше, об этом рассказали ТАСС опрошенные эксперты.

По данным аналитической компании "Прозерно", урожай зерна может превысить 130 млн тонн, пшеницы - 80 млн тонн. "Урожай у нас будет рекордным, пока что мы предполагаем более 130 млн тонн зерна. Не исключено, что придется повышать этот прогноз. Урожай пшеницы - более 80 млн тонн. У нас очень хорошо все происходит в течение всего вегетационного периода и для озимых, и для яровых культур", - сообщил ТАСС генеральный директор "Прозерно" Владимир Петриченко.

Высокую урожайность прогнозируют и в Российском зерновом союзе (РЗС). По оценке вице-президента РЗС Александра Корбута, валовой сбор зерна, возможно, побьет исторический рекорд для России и составит 127-129 млн тонн, в том числе пшеницы - 78-81 млн тонн.

По мнению экспертов, на такой хороший результат повлияли не только установившаяся наконец благоприятная погода и большой посев культур, но и развитие технологий, используемых в сельском хозяйстве. "Очень важно то, что все эти показатели (увеличение урожая - прим. ред.) достигаются за счет роста урожайности. Это характеристика того, что произошла некая технологическая модернизация - не только погода помогла, но и технологии", - пояснил Корбут.

С ним согласился глава "Прозерно", который отметил, что улучшается технологический фон, и для работ привлекается больше техники.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что сбор зерна в России в текущем году может составить 105-110 млн тонн, а экспорт в 2017-2018 сельскохозяйственном году может достичь 40 млн тонн. Урожай зерна в России в 2016 году составил 120 млн тонн, пшеницы - 72 млн тонн.

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