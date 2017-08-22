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Новак вновь возглавил совет директоров "Транснефти"

Экономика и бизнес
22 августа, 10:18 дата обновления: 22 августа, 10:25 UTC+3

Министр энергетики возглавляет совет директоров компании с августа 2015 года

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" вновь избрал главу Минэнерго РФ Александра Новака на должность своего председателя. Об этом говорится в материалах компании.

Министр энергетики РФ Александр Новак возглавляет совет директоров компании с августа 2015 года. Помимо него в состав совета директоров входят президент "Транснефти" Николай Токарев, управляющий директор Nord Stream AG Матиас Варниг, помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Дарья Василевская, председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов (независимый директор), гендиректор ООО "УК РФПИ" Кирилл Дмитриев, бывший президент "Башнефти" Александр Корсик (независимый директор), президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль (независимый директор).

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