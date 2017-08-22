Новак вновь возглавил совет директоров "Транснефти"

Maersk прогнозирует дальнейшую консолидацию контейнерной отраслиТранспорт 22 августа, 10:55
Источник: один человек погиб в результате пожара в Ростове-на-ДонуПроисшествия 22 августа, 10:51
Рост экономических показателей в большинстве отраслей зафиксировали на КамчаткеНовости партнеров 22 августа, 10:41
Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в организации мошенничестваПроисшествия 22 августа, 10:37
ФВСР отправила документы на получение Перкинсом разрешения выступать за сборную РоссииСпорт 22 августа, 10:34
Кто получит помощь государства в выплате ипотекиЭкономика и бизнес 22 августа, 10:21
Вайсфельд: возможности "Салавата Юлаева" в сезоне КХЛ станут известны после 10-15 матчейСпорт 22 августа, 10:07
Тищенко: боксеры сборной РФ будут стремиться к победе на ЧМ не ради машин, а ради страныСпорт 22 августа, 9:56
Один из семи пострадавших при нападении в Сургуте остается в реанимацииНовости Урала 22 августа, 9:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" вновь избрал главу Минэнерго РФ Александра Новака на должность своего председателя. Об этом говорится в материалах компании.
Министр энергетики РФ Александр Новак возглавляет совет директоров компании с августа 2015 года. Помимо него в состав совета директоров входят президент "Транснефти" Николай Токарев, управляющий директор Nord Stream AG Матиас Варниг, помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Дарья Василевская, председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов (независимый директор), гендиректор ООО "УК РФПИ" Кирилл Дмитриев, бывший президент "Башнефти" Александр Корсик (независимый директор), президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль (независимый директор).