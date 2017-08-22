Роспотребнадзор при исследовании хлебобулочных изделий выявил нарушения в 2,5% проб

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор в первом полугодии 2017 года выявил нарушения в 2,5% проб в ходе исследования рынка хлебобулочных изделий, говорится в сообщении ведомства.

"Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое - прим. ТАСС) составил 2,5%", - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор в январе - июне проверил более 6 тысяч хозяйствующих субъектов, занимающихся производством и оборотом хлеба и хлебобулочных изделий, и исследовал около 40 тысяч проб изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

В течение первого полугодия 2017 года снято с реализации около 5 тонн хлеба и хлебобулочных изделий.