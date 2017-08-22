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Китай предложил РФ создать бондовую зону в Приамурье

Экономика и бизнес
22 августа, 10:48 UTC+3 ТАСС

Площадь зоны в районе строящегося моста через Амур между Благовещенском и Хэйхэ составит 30 кв. километров

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ТАСС, 22 августа. Китайская сторона представила властям Амурской области проект создания бондовой зоны в районе строящегося моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

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Началось строительство моста через Амур, который свяжет Россию и Китай

"В основу проекта комплексной бондовой зоны заложено строительство транспортно-логистического комплекса для обеспечения функционирования пограничного мостового перехода через Амур. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению и развитию действующих российско-китайских связей", - говорится в сообщении.

Бондовая зона - специально выделенная территория, на которой действует особый налоговый и таможенный режим. Она предусматривает различные функциональные области, зоны таможенного пропускного пункта, бондовой обработки, комплексного обслуживания, складирования, комбинированных железнодорожных и автомобильных перевозок, терминалов.

Площадь планируемой бондовой зоны составляет около 30 кв. километров.

Российско-китайский мост

Строительство моста через Амур между Россией и Китаем началось в конце 2016 года в Благовещенском районе. Мост предполагается построить за три года, в декабре 2019 года сдать в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что строительство будет вестись на основе государственно-частного партнерства. Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей. После завершения строительства мостовой переход станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии границы.

Длина подъездной двухполосной автодороги в пределах Благовещенского района и моста составит 13,43 км, длина самого моста - более километра, расчетная скорость движения по нему - до 120 км/ч. В ходе работ запланировано строительство дополнительных путепроводов и линейных объектов.

По данным властей, мост позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития "Приамурская", ориентированную на создание транспортно-логистических и других производств, будущие газохимический и газоперерабатывающий заводы в Амурской области. Его появление поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, стимулировать развитие совместных инвестиционных проектов и дать возможность соседним регионам сократить более чем втрое путь для экспорта и импорта.

Власти Приамурья уверены, что строительство моста положительно скажется на развитии туризма.

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