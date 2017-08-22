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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. США отправили на Украину первую партию угля в рамках соглашения украинского "Центрэнерго" с американской Xcoal Energy & Resources, пишут "Известия" со ссылкой на сообщение посольства Украины в США.
"В Украину отправили первую партию американского угля", - говорится в сообщении.
Уточняется также, что в церемонии отправки угля в порту Балтимор принял участие посол Украины Валерий Чалый.
Государственная компания "Центрэнерго" 31 июля подписала с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставках 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Как сообщил тогда глава украинской компании Олег Козенко, стоимость каждой поставки будет отличаться друг от друга, а цена угля первой поставки составит $113 за тонну.