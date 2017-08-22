Новикомбанк предоставил "КамАЗу" финансирование объемом 2 млрд руб.

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Новикомбанк и ПАО "КамАЗ" (входит в Ростех) в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" подписали кредитное соглашение на сумму 2 млрд рублей. Об этом сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе компании.

"Финансирование будет направлено на пополнение оборотных средств. Документ подписан в присутствии генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина", - уточнили в пресс-службе.

По словам председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, "развитие сотрудничества с лидером отечественного автомобилестроения является очередным шагом в рамках плана расширения профильной деятельности Банка и финансирования целевых клиентов".

"Армия-2017" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 27 августа. Общая площадь экспозиции выставки в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот" превышает 300 тысяч кв. м. По данным ФСВТС, в этом году общее число участников "Армии-2017" составит более 1000 российских и более 75 иностранных компаний.