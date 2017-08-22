Спустя пять лет: России в ВТО лучше, чем вне ее

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Анна Дементьева/. Ровно пять лет назад, после 18 лет переговоров, Россия окончательно вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). Тогда это вызвало множество споров и шквал критики, но теперь можно сказать, что России в ВТО лучше, чем вне ее, уверен директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков, который многие годы возглавлял российскую делегацию по переговорам о вступлении в эту международную организацию.

ВТО - специализированное учреждение ООН, основными целями которой являются либерализация мировой торговли, обеспечение справедливых условий конкуренции, снятие торговых барьеров. Она осуществляет разработку и внедрение новых соглашений в области мировой торговли, а также надзор за их исполнением.

Страна, желающая присоединиться к ВТО, обязана привести свое законодательство в соответствие с требованиями организации. Переговоры о вступлении нового члена ведутся рабочей группой, в которую входят государства, имеющие нерешенные вопросы в области торговли со страной-кандидатом. Процесс ведется по четырем направлениям: по доступу на рынок товаров, по торговле сельскохозяйственной продукцией, по доступу на рынок услуг и по системным вопросам. Сейчас в организацию входят 164 страны.

"Представьте, что мы проснулись вне ВТО - и первое, что наверное захочется сделать, - это то, что ВТО запрещает. Например, повысить пошлины до запретительного уровня или раздать субсидии всем желающим предприятиям", - сказал Медведков в беседе с корр. ТАСС. При этом сейчас у России нет достаточных средств для повсеместного субсидирования, а пошлины поднять не получится, так как члены ЕврАзЭС обязательства по пошлинам в ВТО сохраняют и менять их не собираются, добавил Медведков.

При этом вести себя не по правилам захотят и другие страны, заметил он. "Многие страны были бы рады ввести дополнительные ограничения на ввоз наших товаров. Мы правда хотим им дать такую возможность? Есть много других аргументов, почему в ВТО лучше, чем без ВТО", - подчеркнул директор департамента Минэкономразвития.

Представители Минэкономразвития неоднократно подчеркивали, что Всемирная торговая организация является единственным и пока безальтернативным регулятором мировой торговли, и она продолжает создавать правила мировой торговли, оставаясь важным рычагом защиты от дискриминации и иных способов ущемления торговых прав.

Россия готовилась

Перед вступлением в ВТО российские специалисты тщательно изучили все правила и процедуры, проанализировали направления выполнения условий членства, правительство приняло план мероприятий по нейтрализации негативных последствий для отдельных отраслей. По этой причине никаких неожиданностей, ни хороших, ни плохих за пять лет членства в этой организации не произошло.

"Все было достаточно предсказуемо. По традиции готовились к худшему, но этого худшего не произошло", - отметил Медведков.

Россия уже смогла получить выгоду от членства в ВТО, уверен он. "Те плюсы, на которые мы рассчитывали, состоялись - члены ВТО сократили дискриминацию наших товаров и услуг, а там, где этого не произошло, мы начали процедуры споров, в частности в отношении специальных методик антидемпинговых расследований против российских товаров", - пояснил директор департамента.

Россия освоились в переговорных органах ВТО, смогла вместе с другими членами организации выработать соглашение о содействии торговле, реализация которого за счет сокращения административных издержек и упрощения таможенных процедур даст серьезную экономию средств компаний. Кроме того, был принят пакет правил для сельхозпроизводителей, направленный на развитие конкуренции на сельхозрынках, который включает запрет на экспортные субсидии, рассказал об успехах Медведков.

"Готовимся к министерской конференции (ВТО, проходит раз в два года - прим. ред.) в Аргентине в декабре, обсуждаем с партнерами различные переговорные инициативы, включая российские, например, о содействии инвестициям и о запрете специальных защитных мер при импорте продовольствия. Бизнес все чаще обращается к нам с просьбой о решении различных торговых проблем в Женеве", - сообщил он.

При этом Россия могла бы извлечь еще больше выгод от вступления в ВТО, если бы не кадровый дефицит. "Мы могли бы извлекать из ВТО большую пользу, если бы не растущий дефицит специалистов. Часть ресурса планово забрало постпредство в Женеве, часть работает над новыми темами, связанными с возросшей международной активностью ЕврАзЭС", - пояснил Медведков, добавив, что это проблема не только темы ВТО, но и вообще торговой политики и России, и ЕврАзЭС.

Санкции вмешались

Вступив в ВТО, Россия присоединилась к некоторым соглашениям, заключенным в рамках организации, участие в которых не является обязательным.

Так, в 2013 г. Россия подписала Соглашение по информационным технологиям (Information Technology Agreement; принято в 1996 г., вступило в силу в 1997 г. - прим. ред.). Оно предусматривает постепенное снижение и устранение таможенных тарифов на продукцию этого сектора. В апреле 2016 г. РФ ратифицировала Соглашение по упрощению процедур торговли (Trade Facilitation Agreement; принято в декабре 2013 г., вступило в силу 22 февраля 2017 г. - прим. ред.), направленное на сокращение административных барьеров при таможенном оформлении товаров.

Критика, обрушившаяся на власти, и пессимистические прогнозы о трудностях для российских производителей затихли спустя 1,5-2 года после вступления России в ВТО. По мнению экспертов Минэкономразвития в безусловном выигрыше остался агропромышленный комплекс (АПК). В процессе переговоров удалось сохранить достаточно высокий уровень его защиты, позитивную роль сыграло и изменение структуры господдержки АПК.

План правительства по адаптации других отраслей экономики к членству в ВТО, который начал реализовываться еще до официальной даты вступления в эту организацию, был также во многом выполнен. Плюс снижение курса рубля резко увеличило уровень эффективной защиты рынка. Предполагалось, что результаты вступления России в ВТО проявятся к 2016 г. Однако адекватно оценить их не позволяют введенные в 2014 г. антироссийские санкции и контрмеры России.

После введения санкций, представители российских властей неоднократно заявляли, что воспользуются одним из преимуществ вступления в ВТО - возможностью для страны отстаивать свои интересы в рамках механизма по разрешению споров, и подадут иск против США и ЕС. Однако эксперты всегда скептически относились к подобным мерам, напоминая, что даже если санкции противоречат нормам ВТО, то страна всегда может сослаться на исключение из этих норм: страна имеет право на отступление от соглашений с ВТО, если их исполнение угрожает национальной безопасности. Кроме того, рассмотрение дел в ВТО порой растягивается на годы.

Тем не менее Россия в мае этого года направила в орган по разрешению споров ВТО запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциями против России. В июле прошли первые консультации стран по этому иску. В соответствии с процедурами ВТО должны быть проведены консультации с правительством Украины для поиска взаимоприемлемого решения сложившейся ситуации. Если консультации не принесут ожидаемого результата, Россия может начать вторую стадию спора - передачу дела на рассмотрение третейской группы.

Медленная и неэффективная

Несмотря на многочисленные плюсы существования ВТО в системе международной торговли, в последнее время все чаще организацию упрекают в неэффективности. Процесс принятия решений занимает несколько лет, что не отвечает требованиям современного мире, считают критики ВТО.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин также признает, что ВТО - не идеальна и нуждается в модернизации, однако альтернатив для нее не существует. "Мы не можем притвориться, что система ВТО прекрасна и не нуждается в оптимизации. Однако у нас нет альтернатив ВТО. ВТО - уникальная международная организация со своими глобальными правилами торговли, которая гарантирует единое игровое поле для всех его участников", - заявил он ранее на седьмой встрече министров торговли БРИКС, где призвал партнеров по союзу совместно продвигать интересы в рамках организации.

Министр подчеркивал, что США "не очень поддерживают" общие принципы ВТО как многосторонней организации, которая определяет облик мировой торговли, сопутствует снятию ограничений и барьеров, движению к свободной торговле.

По словам Орешкина, в интересах БРИКС - поддержать центральную роль ВТО в мировой экономике и международной торговле. Дело в том, что существующие протекционистские тенденции, которые применяются определенными участниками ВТО в одностороннем порядке, не способствуют стабильности системы многосторонней торговли. Подготовка к саммиту G20 в Гамбурге показала, что некоторые страны отошли от международных правил ВТО и перешли к подходу "делаю, что хочу", заявлял Орешкин.