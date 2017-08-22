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Россия предоставит Белоруссии госкредит на $700 млн

Экономика и бизнес
22 августа, 12:35 дата обновления: 22 августа, 12:45 UTC+3

Кредит будет выдан на погашение долга Минска перед Москвой

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. РФ предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит на $700 млн. Распоряжение правительства РФ об одобрении соответствующего проекта соглашения подписано 19 августа и опубликовано 22 августа на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту, "российская сторона предоставляет белорусской стороне в 2017 году государственный финансовый кредит в сумме $700 млн на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией".

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При этом "белорусская сторона погашает кредит 15 апреля и 15 октября каждого года в течение 10 лет, начиная с 15 апреля 2018 года".

Кредит будет представлен в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату подписания соглашения. В то же время учет задолженности по кредиту будет вестись в долларах США. "Кредит предоставляется на условии выполнения белорусской стороной обязательств по уплате процентов и погашению основного долга по ранее представленным госкредитам, а также кредитам, полученным белорусской стороной из Евразийского фонда стабилизации и развития", - говорится в проекте соглашения.

Минск получает кредит по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу по установленной формуле ее расчета.

Проект соглашения подготовлен Минфином и согласован с МИД РФ, Минэкономразвития и Внешэкономбанком. Российскому финансовому ведомству поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договорённости подписать это соглашение от имени правительства РФ.

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