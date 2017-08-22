Эксперты призывают искать новые методы выявления антибиотиков в сельхозпродукции

ТАСС, 22 августа. Представители российских агрохолдингов и научного сообщества, опрошенные корреспондентами ТАСС, заявляют, что необходимо разрабатывать новые методы выявления антибиотиков в продукции сельхозпредприятий, так как применяющиеся сейчас тесты обнаруживают их не всегда. Так они отреагировали на заявление главы Россельхознадзора Сергея Данкверта об усилении контроля за продукцией в связи с тем, что есть случаи обнаружения в комбикормах антибиотиков, которые не заявлены в их составе.

Производители предупреждают и о другой стороне проблемы - усиление проверок может стать дополнительной нагрузкой на фермеров, которые вынуждены будут оплачивать лабораторные исследования.

Старые методы срабатывают не всегда

Сигналы об обнаружении антибиотиков поступают не только от Россельхознадзора. В марте этого года Красноярский центр стандартизации и метрологии нашел пенициллин в одном из закупленных образцов пастеризованного молока. Правда, директор центра Василий Моргун считает, что тесты по выявлению антибиотиков в мясной и молочной продукции малоперспективны в качестве метода контроля.

"Уже существует шесть поколений антибиотиков, а у нас имеются методики только на несколько давно используемых, что не позволяет выявить все виды этих веществ. Кроме того, в мясной и молочной продукции используется много способов фальсификаций, выявление в ней только антибиотиков не актуально. Вместо методик для поиска конкретных веществ, которые синтезируются в большом количестве, целесообразно разрабатывать методы контроля, основанные на биотестах, которые просто будут показывать, что исследуемая продукция не соответствует эталону, а значит, в ней содержатся какие- то примеси", - сказал он, добавив, что сейчас его центр и Сибирский федеральный университет отрабатывают методы биотестирования на овощах.

Эксперты отмечают, что препараты могут попадать в продукцию двумя путями: либо через корма для животных, либо в результате лечения. "Однако если говорить о том, что антибиотики попадают через корма, то методики обнаружения опасных ветпрепаратов, которые используются для выявления опасных веществ в готовой продукции, тут не подходят", - сказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова.

К тому же, говорит она, на рынке появляются новые ветпрепараты, методики выявления которых у контролирующих органов нет. О том же рассказывает и академик РАН Ирина Донник, ректор Уральского государственного аграрного университета, где также занимаются проблемой обеспечения безопасности на сельхозпредприятиях.

"Молоко при поступлении на молочный завод обязательно исследуется на наличие антибиотиков. Но, как правило, сырье проверяется на основные виды антибиотиков - их 4-6. А всего их может быть гораздо больше. Есть и такие, которые используются за рубежом, но мы о них еще не знаем", - говорит Донник.

Кроме того, она отмечает, что главная опасность применения антибиотиков - развитие у животных привыкания, поскольку в дальнейшем лекарственный препарат, который содержит в себе этот антибиотик, не будет действовать на организм.

Позиция агрохолдингов

По словам представителей агропромышленного холдинга "Мираторг", антимикробные препараты используются исключительно для лечения животных и строго по назначению ветеринарных врачей, которые проверяют качество и дозировку лекарственных средств. "В компании действуют регламенты по обращению с антимикробными препаратами, которые позволяют соблюдать сроки их выведения из организмов животных до того, как они будут отправлены на убой", - сказал представитель компании.

Кроме того, в компании подчеркивают, что на всех объектах "Мираторга" применяются строгие стандарты биологической безопасности и санитарной обработки: сотрудникам запрещено держать домашних сельскохозяйственных животных того же вида, с которым они работают на производстве.

Как рассказал ТАСС гендиректор компании "Евродон" Вадим Ванеев, на его предприятии, производящем индюшатину и утятину, ищут способы улучшить условия содержания птицы так, чтобы это повышало устойчивость ее организма к заболеваниям.

В пресс-службе компании добавили, что здесь идут по пути профилактики. "Если все производители будут идти по этому пути, тогда проблема использования антибиотиков отпадет сам собой", - считают в пресс-службе.

В компании "Белая птица", являющемся одним из крупнейших предприятий Белгородской области, говорят, что планируют отказаться от применения антибиотиков в пользу фитобиотиков и противовирусных препаратов. "Это поможет исключить привыкание к антибиотикам идентичных групп, которые применяют потребители продукции", - сказал ТАСС директор по связям с общественностью компании Илья Березнюк.

Дополнительная нагрузка на фермеров

Некоторые эксперты отмечают, что дополнительные проверки на наличие антибиотиков могут стать нагрузкой не только для крупных, но и для малых сельхозпредприятий.

"Любая проверка отнимает силы, все анализы оплачивают сами фермеры. Поэтому Россельхознадзору, наверное, нужно продумать, чтобы эта дополнительная нагрузка не ложилась на предприятия <...> Какие-то предприятия это смогут потянуть, а какие-то нет", - говорят в Минсельхозе Астраханской области.

Той же позиции придерживается и гендиректор племенного Завода имени Араши Чапчаева в Калмыкии Санал Адьяев.

"Если дополнительные проверки будут включены в обязательный план, будем готовы, но работы, конечно, добавит <...> Нам нужно будет добавить штатных специалистов, ведь нагрузка возрастет. Дополнительные виды исследований платные, все это нужно оплачивать. Но, с другой стороны, когда стоит вопрос о продовольственной безопасности, о безопасности продукции, то, наверное, это надо, и мы будем выполнять", - говорит он.

Проверки Россельхознадзора

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил журналистам, что его ведомство намерено усилить лабораторный контроль за животноводческой продукцией, производимой в том числе крупными агрохолдингами, на превышение норм по антибиотикам. Результаты проверок будут доступны к концу года.

Он уточнил, что проверки будут усилены в том числе в Белгородской области, на территории которой производится животноводческая продукция таких холдингов, как "Мираторг", "Русагро", "Белая птица", "Белгранкорм".

Данкверт отметил, что усиление контроля необходимо, так как были случаи, когда в комбикормах ряда агрохолдингов находили антибиотики, которые не указаны в составе и которых там быть не должно.