Битва за урожай: российские аграрии отвоевали посевы у засухи, дождей и заморозков

ТАСС, 22 августа. Ведущие аграрные регионы России, вопреки погодным катаклизмам и неблагоприятным прогнозам, собрали в этом году богатые урожаи ранних зерновых, в большинстве случаев побив рекорды. Хорошие показатели ожидаются и по остальным культурам.

Почти во всех регионах России непогода практически не сказалась и на посевах сахарной свеклы. Также получен богатый урожай картофеля, хотя в ряде случаев неблагоприятные прогнозы оправдались, и проливные дожди погубили часть посевов.

В середине июня Минсельхоз РФ сообщил о возможном снижении урожая зерна, картофеля и сахарной свеклы в России по сравнению с прошлым годом. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отмечал, что неблагоприятные погодные условия сдвинули сроки сбора урожая на две недели, но гибель посевов оценивал как минимальную. В начале августа в южных регионах России несколько дней держалась сильная жара, в ряде регионов было объявлено штормовое предупреждение.

В погоне за рекордами

Прошлый год выдался для России рекордным по урожайности зерна - 120,67 млн тонн против 104,8 млн тонн годом ранее. Эксперты отмечали, что в этом году повторить прошлогодние показатели, скорее всего, не удастся. Хотя, как сообщил на прошлой неделе первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов, сбор зерна в России в этом году точно составит не менее 100 млн тонн. По его словам, в ряде регионов из-за непогоды "идет по-настоящему битва за урожай".

Также "битвой за урожай" назвал уборочную кампанию ростовский губернатор Василий Голубев, отмечая, что из-за дождливого лета сроки уборки сместились, и донским хлеборобам приходилось работать в поле круглосуточно. Усилия дали плоды. "Ростовская область в этом году установила всероссийский рекорд: с 3 млн га, по предварительным данным, собрано 12,25 млн тонн - это урожай ранних зерновых и зернобобовых культур [год назад - 11,7 млн тонн]. Урожайность при этом составила более 41 центнера с га", - сказал вице-губернатор Ростовской области Виктор Гончаров.

По его словам, ростовские аграрии побили прошлогодний рекорд, получив 10,6 млн тонн озимой пшеницы при урожайности 43,7 центнера с га, при этом 66% пшеницы - продовольственная. Большая часть зерна - около 7 млн тонн - уйдет на экспорт.

Рекорд по качеству

Сообщают о рекордах и в Краснодарском крае, где аграрии, несмотря на холодное начало лета, намерены получить 14,2 млн тонн (в прошлом году - рекордные для края 14 млн тонн) всех зерновых.

Сбор пшеницы и ячменя на Кубани уже завершен, намолочено 10,36 млн тонн (на 212 тыс. тонн больше, чем в прошлом году). Причем впервые в регионе получена высококлассная пшеница второго сорта, какую в России практически не получают. Как указывал губернатор Вениамин Кондратьев, добиться этого удалось за счет селекции новых сортов с повышенной урожайностью и высоким качеством зерна.

Как сообщил ТАСС председатель совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач, повтор прошлогоднего показателя говорит о настолько отработанной технологии на Кубани, "что на урожай почти не влияют ни погодные условия, ни экономика, а кадры могут успешно работать в любых условиях".

"Ученые говорят: 50% успеха - это сорт, 25% - технология, 25% - погода. Я думаю, что примерно по 40% - это технология и сорт, а остальное погода. Погодные условия у нас тоже меняются: на 10-14 дней раньше переходим на температуру, при которой начинается развитие озимых, весна мягче. Засухи в этом году нет, да и жара только началась", - добавил Лобач.

Он отметил, что если раньше селекционеры делали ставку на урожайность пшеницы, что нередко снижало ее качество, то сейчас им удалось получить и высококлассные сорта. А это позволит производить в регионе муку, макароны и другие изделия с более высокой добавленной стоимостью.

Корректировки на погоду

На Ставрополье - еще одной российской зерновой житнице, где природные катаклизмы наблюдались с прошлой осени, а в мае культуры были подтоплены рекордными более чем за 50 лет дождями, - тоже удалось побить прошлогодние результаты, впервые собрав 9,3 млн тонн зерновых. По данным краевого Минсельхоза, регион остается в тройке лидеров по производству зерна за счет снижения площадей озимых и увеличения посевов яровых, роста площадей, засеянных горохом, подсолнечником и рапсом.

В Алтайском крае, который обладает самой большой пашней в стране, из-за влажности и тепла поля "стоят стеной", а из- за сильного ветра хлеб "полег", что скажется на технологии уборки - технике придется проходить один и тот же участок дважды. "Сначала масса укладывается в валки и через некоторое время обмолачивается", - сказал журналистам губернатор края Александр Карлин.

В этом году урожай в регионе ожидается не ниже среднемноголетнего показателя в 4 млн тонн. В прошлом году в крае были собраны рекордные за последние годы 4,8 млн тонн зерна в чистом весе после доработки.

Волгоградские хлеборобы, несмотря на жару до 40 градусов и засушливую погоду, уже собрали 72% урожая ранних зерновых - 4,5 млн тонн. В прошлом году такой объем был убран по итогам всего сезона. В Брянской области ждут рекордного урожая зерновых в 2 млн тонн, причем именно за счет жары и влажной погоды весомый вклад может дать кукуруза.

На рекорд идут и в Чеченской Республике, где впервые получено 417,7 тыс. тонн зерновых в физическом весе (в прошлом году - 315,9 тыс. тонн). Власти указывают, что добиться этого удалось за счет увеличения посевных площадей и грамотного ухода за растениями.

В Крыму собрано 1,733 млн тонн ранних зерновых (годом ранее 1,447 млн тонн). Как сообщил ТАСС Владимир Куцевич, заслуженный работник агропромышленного комплекса Крыма, на урожай значительно повлияло внедрение новых жаростойких сортов пшеницы, выведенных в РФ. Они потребляют меньше влаги, что актуально для Крыма после перекрытия со стороны Украины Северо-Крымского канала, который обеспечивал до 87% потребностей полуострова в воде для орошения. "Также была использована новая уборочная техника, которая позволила с минимальными потерями убрать поля", - сказал он.

Пострадавшие регионы

Но не всем регионам удалось избежать ущерба от непогоды. Например, в Адыгее осадки превысили норму почти в полтора раза, по температурному режиму зима также была значительно холоднее. Весной паводки подтопили посевы, часть озимых попала под град.

В прошлом году аграрии региона получили 521 тыс. тонн зерновых, в этом, по данным Минсельхоза республики, - 422 тыс. тонн. Правда, часть из них впервые за пять лет - это пшеница второго класса. "По предварительным данным, доля продовольственной пшеницы в Адыгее превышает 58% от общего сбора урожая", - сообщила ТАСС руководитель филиала Россельхозцентра по Адыгее Раиса Журба.

Из-за урагана в начале июля понесла убытки Курская область - в некоторых хозяйствах погибло до 30% посевов. В региональном комитете Агропромышленного комплекса сообщили, что к 15 августа убрано 97% урожая ранних зерновых культур - 3,8 млн тонн. Средняя урожайность выросла с 40 центнеров с гектара до 50.

Юг Омской области, наоборот, "подгорел" в связи с тем, что после холодного переувлажненного мая был жаркий июнь, а это может сказаться на урожае. Пока в регионе стоит задача собрать 4 млн тонн зерновых (в прошлом году получено 3,24 млн тонн).

В ряде регионов (в том числе, Курской области, Татарстане, Саратовской области и других) из-за погодных условий уборка урожая началась позже намеченного срока. Причем на саратовских элеваторах сейчас возникают очереди, так как аграрии работают ускоренными темпами.

Власти Башкирии из-за подвижек графика объявили режим ЧС в 37 из 54 районов. Как отметил ранее глава республики Рустэм Хамитов, сложность смещения сроков связана с тем, что аграриям придется совмещать уборку урожая с кампанией по севу озимых культур. При этом прогнозы на урожай сохраняются - около 3 млн тонн зерна, что на 300 тыс. тонн меньше, чем в 2016 году.

Картофель затопило дождями

В течение всего лета в некоторых регионах России производители били тревогу из-за дождей. Оценивая ситуацию в августе, замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко отметил, что в ряде регионов сохраняются сложности с погодой, "сейчас заливает центральную полосу", но в целом урожайность ожидается выше по сравнению с прошлым годом.

Аграрии Новгородской области не досчитаются 121 тыс. тонн картофеля по сравнению с прошлым годом - прогнозируется, что они соберут 252 тыс. тонн корнеплода, как сообщили в областном департаменте сельского хозяйства. Осадки в регионе этим летом превысили климатическую норму в полтора-два раза, технике было сложно выехать на поля. Полевые работы сдвинулись почти на месяц. Где-то пришлось списать урожай еще до начала уборки - например, в Старорусском районе объявили ЧС в связи с гибелью большей части посевов.

На нижегородских предприятиях также были вынуждены сместить сроки из-за холодной и дождливой весны, но, как считают в региональном Минсельхозе, на урожае это не скажется. "Тут вопрос в том, кто как готовится к лету. Наши агрономы разработали антикризисный план на случай как жары, так и холодов. <...> [Мы] уже давно все выровняли [по урожаю], и никаких проблем в дальнейшем быть не должно", - отметил представитель группы компаний "АФГ Националь" (производит 18% столового картофеля и более 90% столовой моркови региона) Валерий Масланов.

Позднее начали уборку и аграрии Астраханской области, которая является ведущим регионом по картофелеводству на юге России. Но зато в этом году на полях меньше вредителей и болезней. В 2016 году было собрано 350 тыс. тонн астраханского картофеля, на 11 августа этого года - 168,6 тыс. тонн.

"У нас два урожая картофеля бывает - ранний и поздний. По раннему - год был хороший, урожайный. Урожаи были по всему району от 30 до 40 тонн с гектара. <...> Для нашего региона дожди - это неплохо, у нас много дождей для картошки не бывает", - сказал ТАСС глава астраханского фермерского хозяйства Вагид Джафаров.

Даже в середине лета, когда в Брянской области держалась холодная дождливая погода (регион является лидером по производству картофеля в РФ), региональные власти прогнозировали хороший урожай. Сейчас эксперты полагают, что будет собрано более 1,5 млн тонн картофеля - примерно столько же, как и годом ранее. Это почти вчетверо больше, чем в лучшие советские годы.

Рекорды по свекле, вопреки холоду

Весенние капризы погоды сказались и на сахарной свекле, в течение лета были опасения касательно урожая этой культуры. Сейчас "провальной" ситуации в регионах-лидерах не прогнозируется, однако уборка свеклы только началась, переработка стартовала не везде.

В Липецкой области из-за затяжных майских холодов - рекордных с 1988 года - в регионе пришлось пересевать 30 тыс. га сахарной свеклы, то есть четверть всех ее посевов. Несмотря на это, аграрии надеются побить прошлогодний рекорд в 5,1 млн тонн.

Рост производства сахарной свеклы отмечают в этом году в Тамбовской области. Как сообщили в администрации региона, урожай нынешнего года составит не менее 4,5 млн тонн, что на 300 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Посевные площади расширены на 10% - до 107 тыс. га. Хорошее качество свеклы подтверждают лабораторные исследования: содержание сахарозы в ней сейчас выше, чем в прошлом году, а это дает возможность выработать больше сахара.

Руководитель агрофирмы "Агросахар", которая входит в структуру крупнейшего краснодарского переработчика сахарной свеклы - холдинга "Успенский сахарник", Виктор Цыганков рассказал ТАСС, что на Кубани на урожае может сказаться жара, державшаяся в конце июля - начале августа. "Кукуруза и свекла сбрасывают лист. А это скажется и на качестве, и на количестве - сейчас [свекла] не растет, а восстанавливать листы она будет за счет собственных сахаров", - уточнил он.

Цыганков добавил, что погода еще может серьезно повлиять на урожай. "Чтобы все было хорошо, нужна влажность, солнце и температура 25 градусов. Чтобы убрать хорошо урожай, нужны теплые сентябрь, октябрь, ноябрь - у нас на югах такое бывает", - уточнил он.

В этом году краснодарские аграрии надеются нарастить свою долю на рынке РФ до 30%, собрав 12 млн тонн корнеплода (годом ранее - 10,4 млн тонн). Причем местные производители впервые высадили гибриды местной селекции. В настоящее время в регионе уже начался сбор свеклы, работают все 16 сахарных заводов.