Минфин подтвердил решение ВТБ24 передать свою квоту по ОФЗ для населения Сбербанку

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минфин России подтвердил перераспределение квоты банка ВТБ24 по выпуску народных ОФЗ (ОФЗ-н) в пользу Сбербанка. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.
"Минфин подтверждает перераспределение квоты ВТБ24 по выпуску ОФЗ-н в пользу Сбербанка", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина.
Как ранее сообщал ТАСС источник на финансовом рынке, объем квоты по ОФЗ-н, которую ВТБ передаст Сбербанку, составит 1 млрд рублей.
По словам источника агентства, отказ ВТБ24 от своей нереализованный квоты по народным облигациям связан с тем, что основной спрос на ОФЗ-н уже удовлетворен, а банку выгоднее предлагать свои продукты, а не передавать полученную ликвидность в Минфин.
Минфин начал размещать ОФЗ-н в апреле, первый транш на 15 млрд рублей был реализован примерно за месяц. В июне Минфин начал реализацию второго транша на такую же сумму, из которого квота Сбербанка составила 8,2 млрд рублей, а ВТБ - 6,8 млрд рублей.
Представители ВТБ и Сбербанка отказались комментировать передачу квот. Представитель Сбербанка лишь сообщил ТАСС, что на понедельник 21 августа госбанк реализовал ОФЗ-н на 7,9 млрд рублей.